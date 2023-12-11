أطلقتها شرطة دبي.. 920 ألف مشاهدة للعبة مغامرات COP28UAE

دبي(الاتحاد)

استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي، في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، خلال منصتها في المنطقة الخضراء، لعبة مغامرات COP28UAE، والتي تجاوز عدد مشاهدات اللعبة 920 ألف مشاهدة، حيث إن اللعبة متاحة بـ 6 لغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والإسبانية والصينية، وهي اللغات الرسمية للأمم المتحدة.

ونوّه العميد بدران الشامسي مدير الإدارة العامة للتدريب رئيس قطاع الدعم والإسناد، أن اللعبة تهدف إلى دعم البيئة والعمل المناخي، وتعزيز الوعي البيئي ومبادئ الاستدامة في مختلف مناحي الحياة.

وقال العميد أحمد مرداس نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، إن بناء الثقافة والوعي البيئي وتأسيس جيل يدرك أهمية مفهوم الاستدامة يعدُّ من أبرز المحاور التي تُركّز عليها لعبة مغامرات COP28UAE، والمتوافقة مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 الرامية إلى مواجهة التغيُّر المناخي، حيث تهدف اللعبة إلى تعزيز ثقافة الاستدامة والممارسات الصديقة للبيئة، ونشر التوعية بين الشباب بشأن تغير المناخ وآثاره، حيث سيكون للأجيال القادمة دور كبير في تغيير العالم نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.

وذكر العقيد الدكتور منصور ناصر الرزوقي مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية، بأن لعبة مغامرات COP28UAE هي لعبة مغامرات تفاعلية تتناول القضايا البيئية الرئيسية في الوقت الحاضر، تهدف إلى التوعية بتأثير التغيرات المناخية، وتشجيع اللاعبين على اتخاذ قرارات مستدامة، وتنفيذ تغييرات إيجابية في حياتهم اليومية، وتتوفر اللعبة على منصات «آبل ستور» و«جوجل بلاي» و«هواوي».