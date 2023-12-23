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مستشفى الأمل للصحة النفسية يكرّم الفائزين بجائزة البحوث

مستشفى الأمل للصحة النفسية يكرّم الفائزين بجائزة البحوث
24 ديسمبر 2023 01:08

دبي (الاتحاد)

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أعلن مستشفى الأمل للصحة النفسية، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن الفائزين في مختلف فئات «جائزة الأمل الأولى للبحوث العلمية»، وذلك بعد استكمال عملية المراجعة التحكيمية، حيث كُرم عدد من الباحثين الذين قدموا مساهمات نوعية في مجال الصحة النفسية، ومنحت لهم شهادات تقدير وجوائز تشجيعية.
جاء ذلك، خلال حفل نظمه المستشفى، وجمع نخبة من المتخصصين، تضمن انعقاد جلسة عرض للملصقات البحثية، حيث تم تقديم عروض بحثية من أكثر من 50 باحثاً، كما شهدت الجائزة استجابة كبيرة، مع أكثر من 70 طلباً، تضمنت 22 بحثاً علمياً منشوراً، و54 ملصقاً، قدمها الأطباء، والمهنيون الصحيون المساعدون والطلاب، والمتدربون، وشملت مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالصحة النفسية. كما تضمن الحدث محاضرة رئيسة قدمت من قبل البروفيسور مارك وودبري سميث، المحاضر من جامعة نيوكاسل في بريطانيا، المتخصص في جينات اضطراب طيف التوحد.
 وقالت الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن جوائز البحث العلمي للصحة النفسية، تعد فرصة رائعة لتكريم الباحثين المتميزين، وتشجيع المزيد من الإسهامات في مجال الرعاية الصحية النفسية، وتعزيز التعاون بين الباحثين والمؤسسات الصحية في الدولة، حيث وردت مشاركات مهمة وفعالة من مؤسسات أكاديمية شريكة مرموقة، بما في ذلك جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة الشارقة، وجامعة الإمارات.
وأضافت أن جائزة الأمل الأولى للبحوث العلمية تعد جزءاً من استراتيجية المستشفى، وترجمة لاهتمامه بالبحث العلمي في مجال الصحة النفسية، باعتبارها ضرورة حتمية في تطوير الخدمات الرعاية الصحية وتحسين نتائج المرضى، متوقعة أن تكون هذه الجوائز بداية لتطوير مستدام للبحث العلمي في هذا المجال، وتعزيز الابتكار والتحسين المستمر في رعاية الصحة النفسية في الإمارات. 
بدوره، أكد الدكتور عمار البنا مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية أن الجائزة تعكس رؤية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والتزامها بتطوير منظومة متكاملة لرعاية الصحية النفسية، مبنية على الأدلة العلمية، ومدعومة بالبحث العلمي، مشيراً إلى حرص مستشفى الأمل على تكريم البحث العلمي في مجال الصحة النفسية، وتشجيع الباحثين على المساهمة في تطوير مجال الرعاية الصحية النفسية في الإمارات، بما يتسق مع رؤية المؤسسة في تقديم خدمات سريرية شاملة، وخدمة المرضى من مختلف الاضطرابات النفسية وبمختلف الأعمار.
اهتمام
يذكر أن هذه الجائزة، وغيرها من الجوائز والمبادرات التي تتبناها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في هذا المجال، تهدف إلى تعزيز الاهتمام بالبحث العلمي في الصحة النفسية، وتطوير قدرات الباحثين في المجال، بما يسهم في توفير فرصة لعرض البحوث المبتكرة وتبادل المعرفة والتعلم من التجارب المختلفة، بالإضافة إلى أن هذه الجائزة تسهم في إبراز الاكتشافات والابتكارات الجديدة في مجال الصحة النفسية، وتساهم في تطوير الممارسات والأدلة العلمية المستخدمة في هذا المجال.

مستشفى الأمل
الصحة النفسية
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
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