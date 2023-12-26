مختبر الاستثمار ينضم إلى «ستيرن» في «نيويورك أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن انضمام مختبر الاستثمار الانتقاليّ إلى برنامج ستيرن، مما يضفي الكثير من الخبرات في مجال تأثير الاستثمار والتمويل العالميّ إلى ما يوفّره برنامج الماجستير في إدارة الأعمال، الذي يستغرق عاماً بدوام كامل في الجامعة.

يعتبر مختبر الاستثمار الانتقاليّ من المراكز المتميّزة في مجال تأثير التمويل وأبحاث البيئة والمجتمع والحوكمة، ويهتم على نحو خاص بمجال استثمارات الصناديق السياديّة في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. اشتركت مبادلة والمسكري القابضة في تأسيس مختبر الاستثمار الانتقاليّ، بهدف تحقيق أعلى المستويات الأكاديميّة وتوفير الرؤية الاستراتيجية والحلول القابلة للتطبيق للمستثمرين في قطاع التمويل العالميّ الحيويّ والناشئ. ووفقاً لعميد برنامج ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي، روب سالومون، فإنه: «مع انضمام مختبر الاستثمار الانتقاليّ، نتوقع فرصاً مثيرة للمشاركة في مشاريع تعاونيّة، واكتساب رؤى من خبراء المركز، والمشاركة في أحداث المركز الحيويّة، واكتشاف فرص العمل الواعدة مع الشركات والمنظّمات في ذات القطاع. سيتمكن طلّاب برنامج الماجستير في إدارة الأعمال من الوصول إلى بيانات بحثيّة قيّمة، خاصّة فيما يتعلّق بتمويل المناخ والإشراك، وهو أمر بالغ الأهمّيّة لأيّ برنامج تعليميّ ومهني».

وكما صرّح برناردو بورتولوتي، المدير التنفيذيّ لمختبر الاستثمار الانتقاليّ: «لقد ساهم تزامن عام الاستدامة في الدولة مع جهود جامعة نيويورك أبوظبي ودعمها لأهداف مؤتمر الأطراف COP28 في التركيز على أهمية الانتقال من نموذج اقتصاديّ تقليديّ إلى نموذج مبنيّ على الاستدامة البيئية والإشراك المجتمعيّ والفائدة المشتركة. ومنذ تأسيسه في 2021، حرص المختبر على تفعيل تلك القيم والتركيز على تحقيق نتائج ملموسة بناء على أهداف هيئة الأمم المتحدة للتطوير المستدام. وستساهم الشراكة مع ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي في تحقيق ذلك من خلال مشاركة المعلومات والخبرات المحلّيّة والعالميّة، إضافة إلى الدعم الذي نحظى به من شركة مبادلة والمسكري القابضة».

يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للمختبر في إنتاج رؤى استثماريّة قابلة للتنفيذ مدعومة بالأبحاث، يتمكن من خلالها المستثمرون المؤسسيون العالميون من تقييم الفرص عالية التأثير بشكل أفضل في الاقتصادات النامية. ويدعم ذلك التحول المستمر لعاصمة الإمارات العربية المتحدة إلى بوابة مالية ولوجستيّة للاستثمارات لمعالجة التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويتماشى هذا أيضاً مع أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، والّتي تسترشد أيضاً بالمنظور العالميّ لجامعة نيويورك أبوظبي.

أسّست كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك مؤخراً برنامجها في جامعة نيويورك أبوظبي، وهو برنامج ماجستير في إدارة الأعمال بدوام كامل مدّته عام واحد يوفّر للطلّاب الفرصة لبناء حياتهم المهنيّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال وحدات تعليمية في كلّ من أبوظبي ونيويورك، يستقبل البرنامج أولى دفعات الطلّاب في يناير 2025.