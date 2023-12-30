35 شرطاً صحياً لمزارع الدواجن التجارية

شروق عوض (دبي)

حددت وزارة التغير المناخي والبيئة، 35 شرطاً صحياً وفنياً لمزارع إنتاج الدواجن التجارية في الدولة، وذلك لتحقيق أهداف عدة، أبرزها منع انتشار الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية، بما فيها الأمراض المشتركة مع الإنسان، وضمان الالتزام بمعايير الرفق بالحيوان، وتعزيز الإنتاج المحلي، والمساهمة في الأمن الغذائي، وضمان سلامة المنتجات الحيوانية لهذه المزارع.

وأوضحت الوزارة أن تلك الشروط تطبق على جميع مزارع إنتاج الدواجن التجارية، وهي: مزارع الجدود، والأمهات، والدواجن اللاحم، بالإضافة إلى مزارع الدواجن البياض والتي تشمل الدجاج والحبش والسمان والبط والإوز، مؤكدة أنه ضمن الشروط 6 منها خاصة بموقع المزارع، و9 شروط خاصة بإنشاء المزارع، و20 شرطاً خاصاً بتشغيل المزارع.

وبيّنت الوزارة أن الشروط الصحية والفنية الخاصة بموقع مزارع إنتاج الدواجن التجارية تمثل أبرزها في ضرورة أن يكون الموقع خارج المخطط السكني وفقاً لتخطيط وإجراءات السلطة المحلية، وأن يكون الموقع مرتفعاً وغير معرض للفيضانات ومجرى السيول والجرف وبعيداً عن أي تجمع مائي سواء للمياه السطحية والجوفية والمستنقعات والأراضي المنخفضة الرطبة، وألا يمر خط كهربائي هوائي عالي الجهد فوق موقع المزرعة، وألا يقل بعد المزرعة عن أقرب خط كهربائي هوائي عالي الجهد مسافة 50 متراً وغيرها.

وأشارت الوزارة إلى أن الشروط الخاصة بإنشاء المزارع تمثلت في أن تكون جميع مباني المزرعة. بما فيها بيوت تربية الدواجن (العنابر) ومستودع العلف مرتبطة بشبكة طرق داخلية معبدة، وأن يشتمل مدخل المزرعة الرئيسي على بوابة خارجية وحوض لتطهير السيارات، إضافة إلى حوض آخر لتطهير العمال والأفراد عند مدخل المزرعة الداخلي، ووجوب توافر محرقة صديقة للبيئة في المزرعة، وذلك للتخلص من النفايات الطبية والبيولوجية، وأن يتوافر في المزرعة شبكة صرف مغطاة بطريقة محكمة. وغيرها.

ولفتت الوزارة إلى أن الشروط الخاصة بالتشغيل، تلخصت في ضرورة وجود طبيب بيطري كحد أدنى، ويحق للمزرعة إضافة أي كوادر طبية بيطرية إضافية سواء أطباء بيطريين أو أي من المهن الطبية البيطرية المساعدة، وضرورة توافر المعدات والأدوات والأجهزة اللازمة لتشغيل المزرعة، بما في ذلك وسائل وأدوات الحماية الشخصية، ووجوب تسكين الطيور الواردة حديثاً للمزرعة في عنابر تربية دواجن منفصلة، وعدم خلطها مع طيور أخرى بأعمار مختلفة في المزرعة، وإلزامية إخضاع جميع العاملين للفحص الطبي السنوي من مركز معتمد في وزارة الصحة ووقاية المجتمع للتأكد من سلامتهم من الأمراض المعدية وغيرها.

وأشارت وزارة التغير المناخي والبيئة إلى أن تلك الشروط الصحية والفنية لمزارع إنتاج الدواجن التجارية جاءت وفقاً للقرار الوزاري رقم (316) لسنة 2023، والذي ألزم أيضاً الطبيب البيطري المرخص على المزرعة متى لاحظ أو اشتبه أو أخطر بإصابة الطيور بأحد الأمراض الواردة الجدول الملحق بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2013 بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها، بضرورة إبلاغ الوزارة أو السلطة المحلية المختصة بالإمارة التي تتواجد فيها المزرعة.

وبيّنت الوزارة أن القرار ألزم الطبيب البيطري أيضاً بوجوب الإبلاغ الفوري عن أي من الأمراض الحيوانية الأخرى غير الواردة في قائمة الأمراض الواجب الإبلاغ عنها، وذلك في حالات عدة مثل رصد اشتباه أو تأكيداً لمرض مستجد، والانتشار لمرض مسجل مسبقاً على مستوى المنطقة (إصابة في أكثر من 3 منشآت)، ولم يتم رصده لأكثر من سنة، وانتشار مرض في فصائل حيوانية جديدة لم يسجل بها المرض سابقاً، بالإضافة إلى حالة قابلية الانتقال إلى الإنسان.