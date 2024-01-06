محمد بن راشد يعلن عن مجموعة تعديلات وزارية في حكومة الإمارات

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله، اليوم السبت، عن مجموعة تعديلات وزارية في حكومة الإمارات.





وقال سموه في عدة منشورات عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «الإخوة والأخوات .. بمباركة أخي رئيس الدولة حفظه الله وبعد التشاور معه نعلن اليوم عن مجموعة تعديلات وزارية في حكومة الإمارات».





وأضاف سموه: «نعلن تعيين مكتوم بن محمد بن راشد نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية ومسؤولاً عن هذا القطاع في الحكومة الاتحادية .. قاد مكتوم وزارة المالية باقتدار بالإضافة لمجموعة من الملفات الاقتصادية والتجارية على المستوى المحلي والاتحادي.. ورسخ التوازن في سياساتنا المالية اتحادياً ومحلياً .. ونثق به اليوم ليقود فريقنا الاتحادي المعني بالقطاع الاقتصادي والتجاري والمالي لتحقيق نجاحات جديدة .. وتأهيل قيادات اقتصادية شابة جديدة .. والاستمرار في تعزيز السياسات المالية الحكيمة التي تقود النمو الاقتصادي في الدولة» .





وتابع سموه: «كما نعلن اليوم أيضاً عن تعيين محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع وعضواً في مجلس الوزراء .. عمل محمد بن مبارك سابقاً وكيلاً لديوان ولي عهد أبوظبي ومستشاراً في ديوان الرئاسة .. مع شكرنا وتقديرنا للأخ محمد البواردي الذي كرس حياته في خدمة بلاده عبر سيرة متفانية ومخلصة لقادته.. ومسيرة من الإنجازات في خدمة وطنه» .





وأضاف سموه: «ونعلن عن تعيين الأخت مريم حارب المهيري رئيساً لمكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة وذلك مع نهاية فترتها في وزارة البيئة .. مريم حارب قدمت الكثير لدولة الإمارات في ملف البيئة والأمن الغذائي داخلياً وخارجياً .. وأشاد بها كل من تعامل معها في الداخل والخارج .. وقادت ملف الإمارات في COP28 بكل مهنية واقتدار … فخور بها .. وننتظر منها إنجازات جديدة في مهامها الوطنية القادمة» .





وتابع سموه: «ونعلن عن تعيين الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة للبيئة وعضواً في مجلس الوزراء .. آمنة من الكوادر الاتحادية المميزة ونتابعها منذ عدة سنوات حيث قادت مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في الحكومة الاتحادية .. لديها مهمة كبيرة في ملف البيئة وتطوير قطاع الزراعة.. وترسيخ الأمن الغذائي الداخلي .. وخدمة مواطنينا الذين يعملون في قطاعات الزراعة والصيد والغذاء وتعزيز نموهم» .





وأضاف سموه: «الإخوة والأخوات .. أعلنا قبل فترة عن طلبنا منكم ترشيح وزير للشباب في دولة الإمارات .. ووصلنا الكثير من الترشيحات .. وكان اسم أحد الشباب الإماراتي يتكرر في الكثير من الترشيحات التي وردتنا .. وسيكون هو وزير الشباب الجديد» .





وقال سموه: «نعلن عن تعيين سلطان النيادي وزير دولة للشباب في دولة الإمارات . سلطان رائد فضاء .. وحاصل على الدكتوراه .. وخدم بلاده في السلك العسكري وفي قطاع الفضاء.. وخدم البشرية في المجال العلمي .. وأول عربي يمشي في الفضاء وأول عربي يقضي أطول مهمة فضائية عربية لمدة 6 أشهر .. وهو من أقرب الشباب لقضايا الشباب .. وأكثرهم حرصاً على خدمتهم والارتقاء بهم . كل التوفيق لسلطان وسيستمر في أداء مهامه العلمية والفضائية بالإضافة لمسؤولياته الجديدة .. ونقول له نريد لشبابنا أن تكون أقدامهم متجذرة في أرضهم وتاريخهم وثقافتهم .. وأعناقهم في السماء .. ننافس بهم الأمم .. ونفاخر بهم العالم . ونحن معك في هذه المهمة» .





واختتم سموه: «وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد.. ونكرر بأن العام 2024 سيكون عام خير .. وسيكون الأجمل والأعظم في تاريخ الإمارات بإذن الله».