«أجمل شتاء في العالم» بالإمارات

هدى الطنيجي (أبوظبي)

انطلقت، أمس، حملة «أجمل شتاء في العالم» السنوية لإبراز جمال وروعة الإمارات من خلال الترويج السياحي وتشجيع السياحة الداخلية في كافة إمارات الدولة خلال موسم الشتاء.

وتأتي الحملة التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتنسيق والتعاون المشترك بين كافة الجهات والهيئات المعنية بقطاع السياحة والثقافة والتراث للتعريف والترويج عن مختلف وأهم الوجهات السياحية المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، والتي تستعرض المقومات الطبيعية الخلابة والجغرافية والتراثية والتجارب الاستثنائية والوجهات الترفيهية المتنوعة.

طبيعة أبوظبي

يمكن لزوار أبوظبي الاستمتاع بالطبيعة الخلابة التي تتميز بها مختلف مناطقها والتي تتعدد بها المواقع والوجهات البرية والبحرية والنباتية، حيث تم تسخير كافة الإمكانيات التي تحافظ على طبيعتها وتحمي مختلف مكوناتها لتشكل موقعاً للتنوع الحيوي.

فضلاً عن عدد من المواقع المهمة، منها جزيرة الحديريات وجزيرة الماريا، ومشروع القناة، وسلسلة متنوعة من المطاعم والمتاجر والفنادق ذات الـ 5 نجوم التي تنتشر بين ربوعها، والأنشطة الترفيهية التي تقدم للأفراد والعوائل والأطفال.

تجارب دبي

يمكن للزائر لدبي الاستمتاع بمختلف التجارب والمغامرات الاستثنائية التي تقدمها هذه الإمارة المتميزة، منها منطقة حتا السياحية المفعمة بمختلف المقومات الجاذبة التي تتيح لمرتاديها تجربة ركوب الدراجات النارية والانطلاق في نزهة سيراً على الأقدام، فضلاً عن رحلات السفاري في الصحراء والتزلج على الرمال وشواطئها الدافئة التي تشهد أجواء منعشة، والتي تزخر بالمنتجعات الصحية والمدن الترفيهية، وبرواز دبي والقرية العالمية وحديقة الزهور وبرج خليفة ومنطقة جميرا وغيرها.

واجهات الشارقة

بينما تتنوع الطبيعة الساحرة في الشارقة التي تحتضن العديد من الوجهات المختلفة، منها الساحل الشرقي وخورفكان والذيذ وغيرها التي تزخر بالمرتادين خلال فترة الشتاء، والتي تقصد مواقع محددة منها سد الرفيصة، وحديقة شيص، وميدان خورفكان والبداير أكبر منطقة للكثبان الرملية، واستراحة السحاب والقصباء، وحدائق المنتزة وواجهة المجاز المائية وغيرها.

حياة عجمان

الطبيعة والحياة البرية في عجمان تتمتع بالشواطئ الرملية والكثبان الرملية وأشجار المانغروف المنتشرة في محمية الزوراء والتي تحوي طيور النحام الوردي (الفلامنجو)، فضلاً عن الاستمتاع بالطيور المهاجرة من أوروبا وأفريقيا وغيرها، والطيور البرية والبحرية التي تتكاثر بانتظام، فضلاً عن المنتجعات المتميزة التي تقع على أهم الواجهات البحرية وشاطئ الخان، التي تقدم تجارب متنوعة للزوار.

كنوز رأس الخيمة

تتميز رأس الخيمة بالعديد من الوجهات السياحية والمقومات الاستثنائية والمعالم الفريدة والموروث التراثي والثقافة الإماراتية العريقة التي تزخر بها، منها جبل جيس أعلى قمة في الدولة التي تشهد انخفاض درجات الحرارة إلى تحت الصفر، ويتضمن زيارة المنطقة الجبلية جدول أنشطة ومغامرات، منها المسار الانزلاقي والاستراحات والمشاهد الخلابة، وتتميز رأس الخيمة بغيرها من المناطق الجاذبة، منها شاطئ الفلامنجو والمنتجعات الفندقية والكثبان الرملية، والمناطق البرية التي تزخر بالأشجار المحلية والعشب.

أودية الفجيرة

تزخر الفجيرة بالعيون والأودية التي تتشكل بفعل تساقط الأمطار، فضلاً عن الوجهات البحرية التي يتمتع من خلالها الزوار والمرتادون بممارسة هواية الغوص وركوب الدراجات النارية، وكذلك الاستمتاع بالجبال الشامخة والحدائق والمنتزهات والأسواق التراثية وسوق الجمعة وقلعة الفجيرة وقرية التراث والمواقع البرية، وغيرها.