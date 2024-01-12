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علوم الدار

"الفلك الدولي" يرصد هلال شهر رجب 1445

"الفلك الدولي" يرصد هلال شهر رجب 1445
12 يناير 2024 11:07

أعلن مركز الفلك الدولي، أن مرصد الختم الفلكي تمكن من تصوير هلال شهر رجب 1445هـ نهاراً قبل قليل يوم الجمعة 12 يناير 2024م من أبوظبي، وذلك في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 11.8 درجة. 

وأوضح أنه تم الرصد بشكل آلي بالربط عبر الإنترنت مع المرصد الفلكي، فريق المرصد: أسامة غنّام، أنس محمد، سامح العشي، خلفان النعيمي، محمد عودة.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الفلك الدولي
مركز الفلك الدولي
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