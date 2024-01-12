"الفلك الدولي" يرصد هلال شهر رجب 1445

أعلن مركز الفلك الدولي، أن مرصد الختم الفلكي تمكن من تصوير هلال شهر رجب 1445هـ نهاراً قبل قليل يوم الجمعة 12 يناير 2024م من أبوظبي، وذلك في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 11.8 درجة.
وأوضح أنه تم الرصد بشكل آلي بالربط عبر الإنترنت مع المرصد الفلكي، فريق المرصد: أسامة غنّام، أنس محمد، سامح العشي، خلفان النعيمي، محمد عودة.
هلال شهر رجب 1445هـ كما تم تصويره نهارا قبل قليل يوم الجمعة 12 يناير 2024م من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي، وذلك في الساعة 09:00 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 11.8 درجة.— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) January 12, 2024
تم الرصد بشكل آلي بالربط عبر الإنترنت مع المرصد الفلكي. فريق المرصد: أسامة غنّام، أنس محمد،… pic.twitter.com/TPQnDU0GnJ