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اقتصاد

المصرف المركزي يُلغي ترخيص شركة الأولى للوساطة التأمينية

المصرف المركزي يُلغي ترخيص شركة الأولى للوساطة التأمينية
12 يناير 2024 12:37

ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ترخيص شركة الأولى لوسطاء التأمين العاملة في دولة الإمارات وشطب اسمها من السجل، وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم 22 (2) من قرار مجلس الإدارة رقم (15) لسنة 2013 في شأن نظام وساطة التأمين.

تأتي العقوبة بناءً على قرار المصرف المركزي، نتيجة عدم التزام الشركة بمتطلبات المادة (9) في نظام وساطة التأمين.

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ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.

المصدر: وام
المصرف المركزي
التأمين
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