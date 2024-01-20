خليفة الخييلي: أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، على البرنامج التدريبي للمجموعة المخصصة لوزارة الداخلية من الدفعة الـ20 لمجندي الخدمة الوطنية في إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وتضم الدفعة طلبة الثاني عشر، خريجي الثانوية العامة لعام 2023م

وكان في استقباله اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي، وعدد من الضباط. واستمع مدير قطاع المالية والخدمات لشرح حول أبرز المشاريع والخطط التدريبية التي نفذتها إدارة التأهيل الشرطي لمنتسبيها والطلبة المجندين ومراحل استقبال المجندين، وتعريفهم بالمعسكر والنظام الداخلي، وتوزيعهم حسب السرية والفصيلة، وتسلم المهام قبل الانضمام في التدريبات العسكرية والرياضة ومهارة الميدان والقتال، وتجول في أقسام الإدارة واطلع على الخدمات المقدمة التي يتلقاها الطلبة في العيادة بقسم الخدمات الطبية.

ووجه كلمه لأبنائه المجندين، أكد فيها أهمية تشجيعهم ورفع معنوياتهم وتعزيز قدراتهم العسكرية، والالتزام بالجدية والانضباط خلال المرحلة المقبلة من حياتهم، معرباً عن اعتزازه بهذه الدفعة من أبناء الوطن ممن التحقوا بخدمة وطنهم، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتطبيق رؤيتها في أن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان.

وأوضح لمجندي الخدمة الوطنية أبرز القيم المؤسسية لشرطة أبوظبي في إشاعة الطمأنينة بين أفراد المجتمع بجميع الأوقات واهتمامها بالريادة والابتكار وإسعاد المجتمع وجودة الحياة.

ورحب اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، بالتحاق دفعة المجندين ضمن البرنامج التدريبي في شرطة أبوظبي، لافتاً إلى أهمية الالتحاق بالخدمة الوطنية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز القيم المثلى في خدمة الوطن، لافتاً إلى أن الخدمة الوطنية تعزز من مفهوم المواطنة الإيجابية لدى جيل المستقبل.

اهتمام

لفت إلى اهتمام القيادة الشرطية بتعزيز قدرات وكفاءة الشباب، وإذكاء الروح الوطنية، وتعزيز الثقة واحترام الذات، وبناء الشخصية والسلوك المنضبط، تأكيداً لغرس وترسيخ قيم الولاء والانتماء، والتضحية في نفوس أبناء الوطن الذين تنطبق عليهم شروط الخدمة الوطنية والاحتياطية.