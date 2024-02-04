سيارة كهربائية لدوريات شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

أضافت القيادة العامة لشرطة دبي سيارة «لوتس Eletre R» التي تعتبر من السيارات الكهربائية الفارهة لتنضم لأسطول الدوريات الفارهة بالشرطة السياحية.

ودشن العميد خلفان الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، السيارة الكهربائية بحضور السيد رمزي الاتات، المدير الإقليمي للتسويق والعلاقات العامة في شركة لوتس، وعدد من كبار الضباط.

واطلع على مواصفات سيارات لوتس Eletre R، التي تتمتع بمحركين كهربائيين يجتمعان لتوليد قوة 905 أحصنة، ويوفر نظام الدفع الكهربائي الكامل توازناً بين الأداء العالي، والاستجابة السريعة، ومدى السير الطويل وصولاً إلى 600 كيلومتر، حيث تصنف لوتس Eletre R كأسرع سيارة دفع رباعي كهربائية بمحركين في العالم، تحت فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.