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رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك الأردن في وفاة والد الأميرة رجوة الحسين

رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك الأردن في وفاة والد الأميرة رجوة الحسين
19 فبراير 2024 11:50

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في وفاة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، والد الأميرة رجوة الحسين زوجة ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية.

‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية.

المصدر: وام
رئيس الدولة
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