جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد عبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بدائرة القضاء في أبوظبي، أمس خلال الملتقى الإعلامي لدائرة القضاء أبوظبي بعنوان: «محاكم أبوظبي.. ريادة وتقدم في المؤشرات القضائية العالمية»، أن دائرة القضاء أبوظبي، تمضي قدماً نحو «محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة» وذلك وفق رؤية استشرافية صاغتها دائرة القضاء في أبوظبي، تجسيداً لتطلعات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطبيق أفضل الممارسات في النظام القضائي، بما يدعم توجهات حكومة أبوظبي وتعزيز مكانتها التنافسية.

وأشار إلى أنه، في سبيل تحقيق تلك الرؤية، أحرزت دائرة القضاء في أبوظبي، تقدماً ملحوظاً في المؤشرات القضائية العالمية المرتبطة بالفترات الزمنية المحددة للتقاضي، بمتوسط بلغ 40 يوماً لعدد أيام الفصل في الدعاوى بالمحاكم الابتدائية و36 يوماً في محاكم الاستئناف خلال عام 2023، وهو ما يعكس استمرارية جهود التطوير والارتقاء بجودة الخدمات القضائية .

ووفقاً لمدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بالدائرة، كشف تقرير أداء العمليات الحيوية لدائرة القضاء في أبوظبي خلال عام 2023، عن إنجاز ما يزيد على 920 ألفاً و432 طلباً قضائياً عن بُعد، موزعة على 806 آلاف و586 طلباً أمام المحاكم، و113 ألفاً و846 طلباً أمام النيابات، إلى جانب عقد 547 ألفاً و232 جلسة محاكمة عبر الاتصال المرئي في القضايا الجزائية والمدنية، وقيد 28 ألفاً و955 دعوى أمام محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، و22 ألفاً و270 دعوى أمام محكمة أبوظبي التجارية، و9 آلاف و62 دعوى في محكمة أبوظبي العمالية، وذلك بنسبة إنجاز بلغت 98%.

كما أصدرت النيابة العامة في أبوظبي، 45 ألفاً و579 أمراً جزائياً، فيما بلغ عدد القضايا المتصرف فيها من النيابة العامة 187 ألفاً و258 قضية. وأظهر التقرير الإحصائي السنوي لعام 2023، إنجاز 84 ألفاً و183 معاملة للكاتب العدل، و55 ألفاً و231 معاملة توثيق، و6461 معاملة لإتمام عقود الزواج الرقمية. أما في إحصائيات الحلول البديلة لفض النزاعات، فقد بلغ إجمالي الملفات المنجزة في الوساطة والتوفيق 12 ألفاً و740 ملفاً، وقيد 13 ألفاً و713 ملفاً في التوجيه الأسري، مع عقد 16 ألفاً و590 جلسة للتسوية الودية في الملفات الأسرية، فيما بلغ عدد المكالمات الواردة إلى التوجيه الأسري 32 ألفاً و88 مكالمة. ومروراً على خدمات محكمة الأسرة المدنية خلال عام 2023، سجّل عدد معاملات الزواج المدني 11 ألفاً و749 معاملة، إلى جانب 2978 معاملة مرتبطة بالوصايا المدنية. كما بينت الإحصائيات السنوية، تنفيذ 15 ألفاً و163 أمر رؤية للمحضونين.

وفي إطار استكمال خطة التحول الرقمي، وتماشياً مع التوجهات الحكومية لمواكبة التطور التكنولوجي باستخدام أحدث التقنيات وأعلى معايير أمن المعلومات، فقد سجلت معاملات التصديق الرقمي على الوثائق والمستندات 162 ألفاً و503 معاملات خلال عام 2023، ليصل إجمالي المعاملات المصدقة رقمياً إلى 495 ألفاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وشهدت الخدمات الرقمية المتاحة للمتعاملين، قفزة نوعية، إذ تجاوزت 400 خدمة رقمية حتى نهاية عام 2023.

كما وتعمل دائرة القضاء أبوظبي وفق خطة عمل للمنشآت العقابية والإصلاحية شملت 18 مؤشراً.