تعيين «مستشار للذكاء الاصطناعي» كمراقب في مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة وأكبر كيان للتداول العام في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة العالمية القابضة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تعيين «آيدن إنسايت» (Aiden Insight) في منصب «مراقب مجلس الإدارة» الجديد تحت مسمى «مراقب الذكاء الاصطناعي»، في مبادرة استراتيجية ستعزز مكانة الشركة العالمية القابضة الريادية في توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن الحوكمة المؤسسية وعملية صنع القرار.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان - رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة: «يأتي قرارنا بتعيين «آيدن إنسايت» (Aiden Insight) كمراقب من الذكاء الاصطناعي في مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة، بما يشكل تجسيداً على التزام الشركة بالابتكار والريادة في تطوير استراتيجيات مستقبلية للنجاح، حيث ستقدم لنا «آيدن» تحليلات فريدة للبيانات ورؤى استراتيجية تساعد الشركة العالمية القابضة على ترسيخ مكانتها في طليعة التطورات التي يشهدها القطاع والمضي قدماً في تقديم قيمة إضافية للمساهمين والمعنيين».

وأكد سموه «سيساهم تعيين "آيدن إنسايت" في توفير تحليلات تدعم عملية صنع القرار وتعزز تطبيق مبادئ حوكمة الشركات».

تغييرات جذرية

ومن المتوقع أن تُحدث «آيدن إنسايت»، المنصة الافتراضية الرائدة والمتميزة بقدراتها الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي المتطور، تغييرات جذرية في الطريقة التي تتعامل بها الشركة العالمية القابضة مع تعقيدات المشهد الاستثماري العالمي، نظراً لإمكاناتها المدعومة بتقنيات شركة «جي42» (G42) الرائدة وبالتعاون مع «مايكروسوفت» (Microsoft)، ما يضع معايير جديدة للتميز في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الأعمال والاستثمار.

وتعمل «جي42» ومن خلال الاستفادة من أكبر نظام حوسبة للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، على تطوير «آيدن» لتكون بمثابة «مراقب مجلس إدارة» الشركة العالمية القابضة، بما تزخر به من قدرات على المعالجات المستمرة والتحليلات الفورية لبيانات الأعمال والمعلومات المالية واتجاهات السوق والبيانات والمؤشرات الاقتصادية العالمية لعقود من الزمن. وتجسد «آيدن» من خلال تركيزها على الشفافية والابتكار والممارسات التجارية الأخلاقية، قيم الشركة العالمية القابضة ونهج تفكيرها ورؤيتها المتقدمة للمستقبل.

ويشمل الدور المنوط بـ «آيدن إنسايت» مجموعة واسعة من المسؤوليات، بما فيها التحليل المستمر للبيانات، وتقييم المخاطر، ودعم التخطيط الاستراتيجي، وتتبع الابتكار، ومراقبة الأخلاقيات والامتثال، بالإضافة إلى مشاركتها في اجتماعات مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة كمراقب لا يتمتع بحق التصويت، لتقديم رؤى وأفكاراً آنية لإثراء المناقشات وتوجيه القرارات.

مبادرة رائدة

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «يسعدنا أن نرحب بانضمام «آيدن إنسايت» إلى مجلس إدارتنا بصفته «مراقب الذكاء الاصطناعي»، والمدعوم بتقنيات «G42» وبالتعاون مع مايكروسوفت، في مبادرة رائدة تعكس التزامنا الثابت بتبني التكنولوجيا والابتكارات المتطورة، لتعزيز مكانة الشركة العالمية القابضة الرائدة في قطاعات الاستثمار الاستراتيجي والمسؤولية المؤسسية».

ومن المتوقع أن يحقق تعيين «آيدن إنسايت» في هذا المنصب العديد من الفوائد لمجلس إدارة الشركة مثل الارتقاء بعملية صنع القرار من خلال التحليل المعزز للبيانات، والتخطيط الاستراتيجي لضمان استدامة النجاح والتكيف مع التطورات الناشئة والاتجاهات المستقبلية، وتعزيز ثقافة الابتكار. كما سيسهم دور «آيدن» في إدارة الموارد بكفاءة، وتحسين إدارة المخاطر، والحفاظ على سمعة الشركة في مجال الريادة الأخلاقية.

ويأتي قرار الشركة العالمية القابضة بتعيين «آيدن» كمراقب لمجلس الإدارة ليجسد بوضوح النهج المتقدم والمستقبلي للشركة والتزامها الثابت بالاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق النمو المستدام والتميز الأخلاقي.



عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 876 مليار درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2023. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 «فاداكس 15»، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

لدى الشركة العالمية القابضة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال. تسعى الشركة العالمية القابضة، التي تضم أكثر من 600 شركة تابعة وأكثر من 150.000 موظف، إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول الرعاية الصحية، العقارات والبناء، البحرية والجرف، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية، إنتاج الأغذية والخدمات، المرافق، والخدمات.

من خلال استراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات، وتواصل أيضاً تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تستمر الشركة العالمية القابضة في التركيز على المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.