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طالبات مدرسة هند بنت مكتوم يطلعن على «الأدلة الجنائية»

طالبات مدرسة هند بنت مكتوم يطلعن على «الأدلة الجنائية»
4 مارس 2024 01:11

‎ دبي (الاتحاد)

استقبل المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، وفداً من طالبات مدرسة هند بنت مكتوم للبنات للتعليم الثانوي اللواتي حضرن للتعرف على آليات العمل في مجال الأدلة الجنائية، والتخصصات العلمية التي تساهم في دعم العمل الشرطي، وتوفر الأدلة الفنية لتقديمها إلى القضاء تحقيقاً للعدالة.
واستقبل المُقدم خبير الدكتور راشد حمدان الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية، طالبات مدرسة هند بنت مكتوم للبنات للتعليم الثانوي، حيث قدم لهن شرحاً حول آليات العمل في مختلف الإدارات العامة والأقسام في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والتخصصات العلمية، وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية في مختلف التخصصات الفرعية في مجال العلوم الجنائية كالبيولوجيا الجنائية وعلم الوراثة الجنائية وغيرها.
واطلعت الطالبات، خلال الزيارة، على مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وما يحتويه من تخصصات علمية وأدوات وتقنيات حديثة.

هند بنت مكتوم
الأدلة الجنائية
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