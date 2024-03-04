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الأدلة الجنائية تكشف 99% من الجرائم في دبي

الأدلة الجنائية تكشف 99% من الجرائم في دبي
5 مارس 2024 00:56

دبي (الاتحاد)

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أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة استطاعت دعم الإدارات العامة ومراكز الشرطة في الكشف عن غموض آلاف الجرائم المعقدة، بالأدلة والبراهين العلمية الموثقة، ما ساهم في تحقيق نسبة 99% في مؤشر نسبة الجرائم المكتشفة بناءً على فحص وتحليل الأدلة الجنائية خلال عامين 2022 و2023.
وأضاف معاليه: إن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ساهمت، من خلال الأدلة القاطعة، في القبض على مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة، مشيراً إلى أن «شرطة دبي» تستثمر في كوادرها البشرية وفق خطة استشرافية من خلال ابتعاثهم لدراسة تخصصات علمية دقيقة في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، للمساهمة في دعم عمليات الشرطة في المجالات التخصصية كافة.
جاء ذلك خلال تفقد معالي الفريق المري، للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وعدد من الضباط.
واطلع معاليه على مؤشرات الأداء العام للإدارة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة الذي تضمن مؤشر نسبة الجرائم المُكتشفة بناءً على فحص وتحليل الأدلة الجنائية والذي حقق 99% خلال عامين 2022 و2023.
وبلغ إجمالي المعاملات الواردة للإدارة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، 32 ألف معاملة «فحص عينات» خلال عام 2023، في حين بلغ عدد الآثار المرفوعة والمفحوصة 58 ألف أثر مادي.

دبي
الأدلة الجنائية
الجرائم
شرطة دبي
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