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علوم الدار

«نسائية أم القيوين» تحتفي باليوم العالمي للمرأة

«نسائية أم القيوين» تحتفي باليوم العالمي للمرأة
8 مارس 2024 01:30

أم القيوين (وام)

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احتفت الجمعية النسائية بأم القيوين بـ«اليوم العالمي للمرأة»، بتنظيم جلسة حوارية بعنوان «ملكة التمكين» التي سلطت الضوء على الدور الريادي للمرأة في كافة المجالات عامةً، وفي مجال التعليم والصحة بشكل خاص.
افتتحت الجلسة الحوارية بكلمة عائشة سعيد التلاي مديرة الجمعية النسائية التي أكدت فيها على أهمية دور المرأة في نهضة البلاد ومسيرتها التنموية، حيث أثبتت حضوراً قوياً وعطاء فاعلاً في مختلف القطاعات. وقالت: إن للمرأة إسهامات مؤثرة في خدمة وطنها شملت مجالات عدة بما فيها العلمية والتخصصية، وتمكنت من تحقيق ذلك بفضل الدعم و الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لها، التي وفرت لها الممكنات المتمثلة في التشريعات والسياسات والمبادرات النوعية لها، والعمل على تقليص الفجوة بين الجنسين بكافة قطاعات الدولة على مدى خمسة عقود، مما كان له الأثر الطيب على التنمية الشاملة المستدامة والتلاحم المجتمعي.
تلى ذلك الجلسة الحوارية التي عرضت من خلال ورقتي عمل إسهامات المرأة ودورها الريادي في القطاعين التربوي والصحي، قدمت ورقة التربية الدكتورة بشرى عيسى الغربي مديرة نطاق بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وعن القطاع الصحي الدكتورة أسماء سيف بوعصيبة مديرة مستشفى أم القيوين.

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