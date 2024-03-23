اختتام مسابقة الفجيرة للقرآن الكريم للأيتام وأصحاب الهمم

الفجيرة (الاتحاد)

اختتمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، مساء أمس الأول، مسابقة الفجيرة للقرآن الكريم للأيتام وأصحاب الهمم والتي تنظمها الجمعية للسنة الثالثة على التوالي تحت شعار، «اقرأ وارتق» في حفل بهيج احتضنته بحفاوة وابتهاج مكتبة الفجيرة الرقمية، بحضور الشيخ حمد بن محمد بن حمد بن سيف الشرقي، والدكتور خبير خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة هدى الدهماني، النائب الثاني لرئيس الجمعية، رئيسة اللجنة المنظمة للمسابقة، والدكتور حمد البقيشي، المدير التنفيذي للجمعية، وموزة اليماحي، مديرة البرامج والأنشطة بالجمعية.

وأعرب الدكتور خالد الظنحاني، رئيس الجمعية، عن فخره بتنظيم المسابقة في دورتها الثالثة، مثمناً التميز والنجاح في إخراج متطلباتها بالمستوى المنشود، خاصة أنها مسابقات قرآنية لأصحاب الهمم والأيتام، حيث تمثل هذه المسابقات فرصة لتعزيز الروح المعنوية، وتحفيز الإصرار والعزيمة لدى المتسابقين.

وأضاف: «تتميز هذه المسابقات بمحتواها القيم والملهم، ويجد المشاركون الدعم والتشجيع لتعلم وحفظ القرآن الكريم، وتعزيز الانتماء للمجتمع والتفاعل الإيجابي مع القيم الدينية والإنسانية».

استهل حفل الختام بآيات من الذكر الحكيم، تلتها المتسابقة برديس حمدي عبد المنعم، بعدها رحبت المهندسة ناعمة الموح، الأمين العام لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، مقدمة الحفل، بالحضور.

وأكدت الدكتورة هدى الدهماني، رئيسة اللجنة المنظمة للمسابقة، في كلمتها، خلال الحفل، أهمية المسابقة للفئات المستهدفة، مشيرةً إلى نجاح الجمعية في تنظيمها بامتياز للعام الثالث على التوالي، بعد أن استهدفت هذا العام فئات الأيتام، وأصحاب الهمم للأعمار من 8 إلى 15 سنة.

وأشارت الدهماني إلى أن المسابقة تهدف إلى تشجيع المتسابقين على حفظ كتاب الله وتدبر آياته ومعانيه، واكتشاف مواهب جديدة من الذين منّ الله عليهم بالصوت الجميل، وتأهيل أصحاب الهمم والأيتام، لمواكبة غيرهم من حفظة كتاب الله الكريم، ودعوة أولياء الأمور إلى الاهتمام بأبنائهم من أصحاب الهمم والأيتام في حفظ كتاب الله، فضلاً عن تنشيط الجانب الثقافي الديني عند أبنائنا من أصحاب الهمم والأيتام، وتنمية وتحفيز روح التنافس في حفظ كتاب الله.

وأعلنت لجنة التحكيم التي ترأسها القارئ سلطان عبدالله المرزوقي، خلال الحفل، أسماء الفائزين في المسابقة في فئاتها الخمس التي تضمنت الأولى حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم، والثانية حفظ أربعة أجزاء، والثالثة حفظ ثلاثة أجزاء، والرابعة حفظ جزأين، والخامسة حفظ جزء واحد من القرآن الكريم، حيث خصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية مجزية للفائزين من فئتي الأيتام، وأصحاب الهمم.

ثم قرأ المرزوقي أسماء الفائزين من أصحاب الهمم، حيث حصلت وردة عبدالله محمد على المركز الأول «المستوى الأول»، ومريم يوسف المرزوقي المركز الأول «المستوى الثاني»، وبرديس حمدي عبد المنعم المركز الأول «المستوى الثالث»، ونال محمد سراج الدين الحسن المركز الأول «المستوى الرابع»، وحصلت زينب عمران محمد على المركز الأول «المستوى الخامس».

أما في فئة الأيتام، فحصلت المتسابقة ميثة أحمد محمد الحمادي على المركز الأول «المستوى الثالث»، ومحمد أحمد محمد الحمادي المركز الأول «المستوى الرابع»، وأحمد محمد أحمد محمد المركز الأول «المستوى الخامس».

وفي الختام، قام الشيخ حمد بن محمد بن حمد بن سيف الشرقي بمعية الدكتور خالد الظنحاني، والدكتورة هدى الدهماني بتكريم الفائزين، إلى جانب تكريم المؤسسات الراعية واللجان المنظمة.