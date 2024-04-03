سيارة «قلبي اطمأن» للبيع إلكترونياً

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم شركة الإمارات للمزادات، المتخصصة في تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع «منصة غيث الإنسانية» مزاداً إلكترونياً خيرياً لبيع السيارة الشخصية لـ «غيث» التي زار بها 6 قرى في 4 دول، ضمن حلقات الموسم السابع من «قلبي اطمأن». ويسهم ريع السيارة في استكمال مشاريع غيث في إعمار القرى واستحداث مشاريع تمكينية جديدة فيها لضمان توفير دخل مستمر للأسر المستهدفة.

وتأتي أهمية المزاد الإلكتروني، أنه يوفر عائداً مالياً سيتم تخصيصه لتنفيذ مشاريع إنسانية وخيرية جديدة ضمن منصة غيث الإنسانية، وبرنامج «قلبي اطمأن»، الذي يقدم نموذجاً جديداً وفريداً في العمل الإنساني، ويضيء على دور الإمارات المتميز والمتفرد في العمل الخيري والإنساني.