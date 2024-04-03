22 ألف وجبة إفطار صائم من «عونك يا وطن»

العين (الاتحاد)

وزع فريق «عونك يا وطن» التطوعي خلال مشروعه السنوي «إفطار صائم»، ضمن الفعاليات الرمضانية التي يقوم بها طوال أيام شهر رمضان المبارك، الوجبات الغذائية على الصائمين، وخاصة فئة العمال، وذلك برعاية الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، رئيس الفريق.

وبدأت الحملة مع بداية الشهر الفضيل، وتستمر طوال أيام شهر رمضان بإجمالي 22000 وجبة توزع في مدنية العين وضواحيها لأهل العوز والكفاف، وتهدف الحملة إلى نشر ثقافة التكافل الاجتماعي في مجتمع الإمارات، وتشجيع العمل التطوّعي في مختلف جوانبه الإنسانية، والدعم المعنوي لأصحاب المبادرات الإنسانية المتميزة وتشجيع أهل الخير.

وأكد الشيخ محمد بن حم، رئيس فرق «عونك يا وطن»، أهمية استثمار أيام شهر رمضان المبارك في الأعمال الخيرية والإنسانية، تقرباً لوجه الله تعالى في هذا الشهر الفضيل.

وقال بن حم: حملات إفطار صائم التي تنتشر في دولة الإمارات تعبِّر عن روح التلاحم والعطاء في شهر رمضان المبارك، الذي يجمع الصائمين على اختلاف جنسياتهم حول موائد الرحمن في أجواء تعكس القيم الإسلامية بأسمى معانيها. كما أشاد بجهود الشباب المتطوعين الذين يقدمون وجبات الإفطار للصائمين.

وتابع رئيس فريق «عونك يا وطن»: تساهم هذه الحملات الرمضانية في نشر مفاهيم الخير والإحسان في شهر الإحسان وإعلاء روح العطاء، وتعزيز مبادئ التعايش والتسامح في المجتمع.

وقال أحمد موسى، المدير الإداري لفريق «عونك ياوطن»: «نحرص في الفريق على دعم المبادرات التي من شأنها إحداث فارق حقيقي في حياة أفراد المجتمع. وأصبحت مبادراتنا الرمضانية مبادرات سنوية نهتم بتحسينها وتطويرها لتخدم وتفيد أكبر عدد ممكن من الناس. وتمثّل هذه المبادئ الخيرية الركائز الداعمة لأهداف أعمال فريق (عونك يا وطن) التطوعي، وستظل المسؤولية المجتمعية المؤسسية محل اهتمامنا في المستقبل».

وأضاف موسى: «إن مثل هذه المبادرات جاءت نتاج ما غرسته فينا قيادتنا في حب عمل الخير وتقديم المساعدات للمحتاجين، وبذل العطاء في الأعمال الإنسانية والتطوعية، سواء كنا أفراداً أم مؤسسات، وذلك لخدمة هذا الوطن الغالي».