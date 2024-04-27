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علوم الدار

جامعة الشارقة تنظم ندوة «الأمن السيبراني»

جامعة الشارقة تنظم ندوة «الأمن السيبراني»
28 ابريل 2024 01:29

الشارقة (الاتحاد)

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نظمت كلية الحوسبة والمعلوماتية في جامعة الشارقة، بحضور الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ندوة «التجارة الإلكترونية والأمن السيبراني - SEC-2024»، بمشاركة متحدثين وخبراء ومتخصصين من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية، ومركز الشارقة للأمن السيبراني، وأكاديمية RedTeam Hacker، و«أمازون دبي»، وبالتعاون مع كلية إدارة الأعمال وكليتي القانون والشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة وجامعة هارفارد.
حضر الندوة الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة الذي قال في كلمته الافتتاحية إن تنظيم مثل هذه الفعاليات المهمة التي تعمل على التوعية بأهمية الأمن السيبراني في التحول الرقمي تأتي تلبية لتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة.
 وأكد أنه بالنظر إلى الدور المهم للأمن السيبراني في التحول الرقمي والنمو السريع للتجارة الإلكترونية الآمنة، فإن جامعة الشارقة كمؤسسة رائدة للتعليم العالي، تعمل على تطوير وطرح برامج بكالوريوس ودراسات العليا ذات صلة لإعداد خريجين ليصبحوا قادة التكنولوجيا في هذه المجالات.

سعود بن سلطان القاسمي
جامعة الشارقة
التجارة الإلكترونية
الشارقة
الأمن السيبراني
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