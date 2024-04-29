الأربعاء 1 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الفجيرة العلمي» يحرز المركز الثالث في البطولة العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي بالأردن

«الفجيرة العلمي» يحرز المركز الثالث في البطولة العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي بالأردن
29 ابريل 2024 23:29

عمان (وام)
اقتنص فريق نادي الفجيرة العلمي، جائزة المركز الثالث في فئة الشباب ضمن 21 فريقاً مشاركاً و400 مشارك من الدول العربية، وذلك في حفل ختام البطولة العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي بنسختها الخامسة عشرة في العاصمة الأردنية عمّان.
وتم تكريم الفريق في حفل بأجواء حماسية، وعرض فيديو يتضمن جميع مراحل المسابقات أثناء البطولة.
وقال الدكتور سيف المعيلي، رئيس الوفد المشارك في البطولة: «إن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات منتسبي النادي في المحافل والبطولات الإقليمية، والتي تعتبر فرصة للاحتكاك بالمبتكرين من مختلف الدول، والتنافس معهم، وتعتبر إضافة مميزة لمهارات الشباب وقدراتهم العلمية، مما يعود بشكل إيجابي على ثقافتهم وابتكاراتهم المستقبلية وتعرفهم على أهم النقاط المهمة للتركيز عليها في نتائج التحكيم للمشاركات القادمة».
وأضاف المعيلي: «شهدت البطولة تنافساً قوياً من الفرق المشاركة، وتميزت مشاركة النادي بابتكار روبوت إطفاء الحريق الآلي الذي يتضمن أفكاراً جديدة تتمتع بتقنيات الذكاء الاصطناعي».
وفي ختام الحفل، قدم المعيلي درع النادي التذكاري للجمعية العربية للروبوت وتسلمه منه مهندس دكتور إسماعيل ياسين، رئيس الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي.

نادي الفجيرة العلمي
البطولة العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
فلسطينيون يحملون مساعدات غذائية أسقطتها «طيور الخير» شمال غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«طيور الخير» تسقط 82 طناً من المساعدات على شمال غزة
1 مايو 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوناك يفتح باب التكهنات أمام تبكير موعد الانتخابات البريطانية
1 مايو 2024
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يحيي الذكرى الـ 20 للتوسع شرقاً
1 مايو 2024
دمار هائل خلفه القصف الإسرائيلي العنيف في غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«بيان الرياض» يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار فوراً في غزة
1 مايو 2024
فلسطينية تسير وسط أنقاض مبانٍ دمرها القصف الإسرائيلي جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: المساعدات غير كافية لتجنب المجاعة
1 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©