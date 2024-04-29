«الفجيرة العلمي» يحرز المركز الثالث في البطولة العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي بالأردن

عمان (وام)

اقتنص فريق نادي الفجيرة العلمي، جائزة المركز الثالث في فئة الشباب ضمن 21 فريقاً مشاركاً و400 مشارك من الدول العربية، وذلك في حفل ختام البطولة العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي بنسختها الخامسة عشرة في العاصمة الأردنية عمّان.

وتم تكريم الفريق في حفل بأجواء حماسية، وعرض فيديو يتضمن جميع مراحل المسابقات أثناء البطولة.

وقال الدكتور سيف المعيلي، رئيس الوفد المشارك في البطولة: «إن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات منتسبي النادي في المحافل والبطولات الإقليمية، والتي تعتبر فرصة للاحتكاك بالمبتكرين من مختلف الدول، والتنافس معهم، وتعتبر إضافة مميزة لمهارات الشباب وقدراتهم العلمية، مما يعود بشكل إيجابي على ثقافتهم وابتكاراتهم المستقبلية وتعرفهم على أهم النقاط المهمة للتركيز عليها في نتائج التحكيم للمشاركات القادمة».

وأضاف المعيلي: «شهدت البطولة تنافساً قوياً من الفرق المشاركة، وتميزت مشاركة النادي بابتكار روبوت إطفاء الحريق الآلي الذي يتضمن أفكاراً جديدة تتمتع بتقنيات الذكاء الاصطناعي».

وفي ختام الحفل، قدم المعيلي درع النادي التذكاري للجمعية العربية للروبوت وتسلمه منه مهندس دكتور إسماعيل ياسين، رئيس الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي.