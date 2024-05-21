«التثقيف الصحي» بالشارقة تستعرض نتائج النزول الميداني لبرنامج «وازن»

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أعلنت إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة صباح أمس، عن نتائج النزول الميداني لبرنامج وازن كمرحلة أولى، والذي يعد إحدى أهم مبادرات إدارة التثقيف الصحي الهادفة إلى تعزيز التوازن بين العمل والحياة من خلال نهج متناسق ومنظم بين الموظفين في حكومة الشارقة.

ويتضمن البرنامج معايير للمؤسسات تسهم في خلق بيئة تعزز صحة الموظفين وتدعم مبادئ الصحة في أماكن العمل. وتركز محاور البرنامج على أربعة مجالات رئيسة، وهي: نمط الحياة الصحي، بيئة العمل، السلامة في مكان العمل وثقافة المؤسسة.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها الإدارة في مسرح المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الإمارة، بحضور الشيخ سلطان بن عبدالله القاسمي، مدير دائرة الاحصاء والتنمية المجتمعية، وإيمان راشد سيف مدير ادارة التثقيف الصحي، والبروفيسور دكتور محمد علم الدين عميد كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة، وعدد من ممثلي الدوائر الحكومية والشركاء وممثلي وسائل الإعلام.

ويعد برنامج «وازن» أحد مبادرات ومشاريع الإدارة الذي تقام فعالياته سنوياً تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بهدف ضمان بيئة عمل صحية لجميع الموظفين في حكومة الشارقة.

وأعلنت إيمان راشد سيف مدير ادارة التثقيف الصحي خلال كلمتها عن نتائج النزول الميداني ضمن برنامج «وازن» كمرحلة أولى وقالت: استهدفنا 22 مؤسسة حكومية في إمارة الشارقة تشمل 80% من موظفي حكومة الشارقة، علماً بأن منهجية الدراسة كانت كالتالي 15 عضو تدريس من كلية العلوم الصحية في جامعة الشارقة أشرفوا على تصميم الاستمارات وتحليل المعلومات وقيد إعداد دراسات علمية. وأضافت: وتم تنسيق مقابلات مع القيادات المؤسسية في 22 مؤسسة، وتم إجراء 6 مقابلات حتى الآن وجار استكمال المقابلات في مايو 2024 حيث تمت مناقشة 8 محاور عن مكان العمل.

وأكدت مدير ادارة التثقيف الصحي أن أعلى نتائج إيجابية (راض وراض بشدة) لمعدلات الرضا الوظيفي والقدرة على الإسهام الفعال في المجتمع بنسبة:74.6 % والقدرة على العطاء واستغلال الإمكانيات الفردية بنسبة 73.5% والرضا عن الراتب بالمقارنة مع حجم العمل المطلوب بنسبة 70.2% مما يعني أن 89% من الموظفين لا يعانون الإجهاد الوظيفي المرتفع مما يعكس بيئة عمل إيجابية.

وأكد البروفيسور دكتور محمد علم الدين عميد كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة، أن تبني مثل هذه المبادرات والبرامج أمر بالغ الأهمية، ويدل على مدى وعي واهتمام حكومة إمارة الشارقة بضرورة خلق بيئات عمل صحية وسليمة ومستدامة لموظفيها، لرفع مستوى الأداء وجودة الإنتاج وديمومته على المدى الطويل، ما يديم من عجلة الإنتاج المثالي والخروج من المستوى الجيد في الأداء الى المستوى الرائع والأفضل، وهذا ما تطمح إليه حكومة الإمارة والقيادة الرشيدة.

وبدورها، قالت شمسة العبدولى مدير شعبة الدعم المجتمعي بإدارة التثقيف الصحي: تبني المعايير الصحية سيسهم بشكل كبير في جعل المؤسسات داعمة لصحة الموظف ومن جميع النواحي ـ إذ إنه بناء على الدراسات التي أجريت فقد تبين أن الموظف الصحي سيكون ذا إنتاجية أكبر، ونسبة الغياب ستكون أقل، كما أن جودة الأعمال والإنتاجية ستكون نتائجها أفضل.