«الصحة»: إعادة هندسة الخدمات وتوظيف التقنيات الرقمية والابتكار

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها تعمل على تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية، من خلال إعادة هندسة الخدمات الصحية لجعلها أكثر فعالية وكفاءة، بتوظيف التقنيات الرقمية والابتكار، مثل الذكاء الاصطناعي و«الميتافيرس» والبيانات الضخمة، لتحليل الاحتياجات الصحية بدقة.

وأشارت الوزارة إلى تقديم حلول مخصصة تضمن الكفاءة وتسرع من وتيرة تقديم الخدمات، وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات الصحية، بما يسهم بتحسين الإنتاجية، وزيادة مستوى رضا، وسعادة المتعاملين، ما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة للمجتمع، ويسهم في تحقيق استراتيجية الإمارات لتحسين جودة الحياة والرفاهية والسعادة لأفراد المجتمع.

وقالت الوزارة، في مدونة إلكترونية على موقعها على شبكة الإنترنت: «نتطلع لبناء منظومة صحية متكاملة، مدعومة بسياسات رائدة وإدارة برامج صحية مبتكرة تعتمد على البيانات الرقمية، لضمان توفير خدمات صحية شاملة لأفراد المجتمع، بما يتوافق مع رؤية (نحن الإمارات 2031)».

وأضافت: «كما تواصل الوزارة تخطيط وإدارة السياسات والتشريعات والبحوث والاقتصاديات الصحية، بالإضافة إلى تنظيم القطاع الصحي من خلال الترخيص والرقابة والتفتيش على الشركات والأفراد والمنتجات الطبية، ونتيجة لهذا التكامل بين القيم والرؤية والأهداف الاستراتيجية والتمكينية والرئيسية، تتعزز قدرات الوزارة للمضي قدماً نحو مستقبل صحي أفضل وأكثر استدامة».

وذكرت الوزارة أنه في ظل التزام دولة الإمارات بتحقيق التميز في الأداء الحكومي وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50% وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون خدمات حكومة الإمارات الأفضل عالمياً، تقف وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الصفوف الأولى لتنفيذ برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».

وأفادت بأن هذا البرنامج يعكس رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ تميز تجربة حكومة الإمارات في تطوير الخدمات، وتعزيز الريادة في توفير أفضل تجارب المتعاملين، والارتقاء بالخدمات على أسس مستقبلية، وتسريع جهود التطوير، من خلال التركيز على تبسيط رحلة المتعامل وتطوير حلول خدمية رقمية، وخدمات شخصية مخصصة ترتقي بتجربة المتعامل، وصولاً لتحقيق أفضل خدمات حكومية بالعالم.

ونظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة عمل حول برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، في وقت سابق، بالتعاون مع الجهات المعنية، لاستعراض أهداف وتوجهات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتوضيح كافة معايير التقييم ونظام عمل البرنامج وخطط العمل، تحقيقاً للمستهدفات الوطنية الرامية لتحسين جودة حياة المجتمع وإسعاد المتعاملين، بما يعزز ريادة الإمارات وتنافسيتها في المؤشرات العالمية الخدمات الحكومية ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

ووضعت الوزارة خطة عمل مفصلة ومحددة الأهداف والمراحل، تمتد خلال المسار الزمني المحدد لإنجاز البرنامج، وتتضمن هذه الخطة آليات للمتابعة والتقييم المستمر، وإجراء عملية تقييم شاملة لقياس أثر التحسينات المنفذة في التسهيل على المتعاملين وتقديم خدمات سريعة، من خلال تقليل الإجراءات وإلغاء المتطلبات والاشتراطات المكررة والعمل على ترسيخ تجربة مستخدم ريادية في القطاع الصحي.

وشددت الوزارة على التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، لتحقيق وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل، لافتة إلى أن الخطة التي وضعتها محددة بإطار زمني واضح للتنفيذ خلال العام الحالي.