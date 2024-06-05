حاكم عجمان يصدر قراراً بتعيين حمد النعيمي مستشاراً في الديوان الأميري بعجمان

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، قراراً بتعيين حمد راشد النعيمي، مستشاراً في الديوان الأميري بعجمان.

ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه، وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة، ويعمم على الجهات المعنية للعمل بمقتضاه.

وجاء هذا القرار تقديراً لما قدمه حمد النعيمي طوال مدة عمله مديراً للديوان الأميري بعجمان، ولجهوده الطيبة والصادقة في خدمة وطنه وإمارة عجمان في مختلف المواقع، حيث شغل منصب مدير عام ميناء عجمان وتشرّف بنيل عضوية المجلس الوطني الاتحادي ممثلا لإمارة عجمان.

وإضافة إلى منصبه الجديد يشغل حمد النعيمي، حالياً، منصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان إلى جانب عضوية عدد من اللجان والمجالس المتخصصة.

