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علوم الدار

انطلاق المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي

جانب من أعمال المنتدى (من المصدر)
10 يونيو 2024 01:28

دبي (الاتحاد)

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أكد عالم الفضاء الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بُعد، بجامعة بوسطن الأميركية، في افتتاح المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي الذي أطلقته مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي، في دورته الرابعة، بالتعاون مع جامعة دبي، وبحضور أكثر من 150 من الباحثين والخبراء من 15 دولة عربية وأجنبية، أهمية الدور العالمي الذي تخطوه دولة الإمارات في مجال الفضاء. 
 وقال: «الإمارات خطت خطوات كبيرة في مجال الفضاء، وأصبحت من الرواد إقليمياً، وعالمياً ببرامج طموحة للغاية، يقودها شباب، وهنا أؤكد للشباب العربي: أنتم تستطيعون أن تصنعوا المعجزات بالعلم والتطور، والأمل في غد مشرق».
وتابع: «من واقع تجاربنا السابقة في تدريب وتطوير مهارات العديد من رواد الفضاء في ناسا وغيره من المواقع العالمية، أؤكد لكم أن قطار التكنولوجيا سريع ومتطور ويسابق يوماً بعد يوم قدرات البشرية، لذا يجب علينا أن لا نفوت الوقت أو الجهد في التعلم المستمر، وفي استغلال كافة الفرص لدمج الذكاء الاصطناعي أو التكنولوجيا المتقدمة في حياتنا اليومية». 
وأشار الباز في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد عبد الظاهر، رئيس مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي«AIJRF»، إلى أنه يمكن للمؤسسات العربية سد الفجوة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدماجها في اللغة العربية، قائلاً: «هناك تحديات للغة العربية وصناعة أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، هو تحد ليس بالصعب، ويمكن سد الفجوة الكبيرة في تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي باللغة العربية عن طريق: تحفيز العلماء والمبرمجين العرب على صناعة تطبيقات وأدوات خاصة تتوافق كلياً مع مفردات اللغة العربية الثرية».  
تطور
أكد الدكتور محمد عبد الظاهر، رئيس المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي «AIJWF»، أن العالم يشهد حالياً تطورات متسارعة جداً في التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة .

فاروق الباز
الذكاء الاصطناعي
جامعة بوسطن
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الفضاء
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