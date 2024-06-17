المراكز الترفيهية وصالات الأعراس في الظفرة تستقطب الأهالي والزوار

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

شهدت المراكز الترفيهية وصالات الأعراس في مختلف مدن منطقة الظفرة إقبالاً كبيراً من الأهالي والأسر والعائلات خلال عيد الأضحى للاستمتاع بأجواء العيد والفعاليات المتنوعة التي حرصت أغلب القطاعات على تنظيمها للسكان بجانب الحدائق والتنزهات التي شهدت إقبالاً من الزوار خلال الفترة المسائية، وذلك هروباً من ارتفاع درجات حرارة الطقس.

وحرص العديد من القطاعات والدوائر على تنظيم فعاليات متنوعة وشائقة في الأماكن المغلقة والمكيفة بالمراكز التجارية وصالات الأعراس وعدد من الأماكن الترفيهية الأخرى لضمان توفير أجواء مشجعة على الترفيه واللعب والاستمتاع بالفعاليات المختلفة للكبار والصغار معاً.

من جانبها، حرصت بلدية منطقة الظفرة على تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تسعد الجمهور خلال عيد الأضحى المبارك تحت شعار حياكم معنا والتي نظمها فريق التواجد البلدي، وتضمنت برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة المتنوعة للجمهور، وذلك في قاعات الأفراح على مستوى مدن منطقة الظفرة، وتبدأ من الساعة الخامسة مساءً وتستمر حتى الساعة العاشرة ليلاً.

وتتضمن الفعاليات فقرات ومسابقات على المسرح لفئة الكبار والصغار وتقديم جوائز قيمة على الفائزين. بالإضافة إلى فقرات الألعاب الشعبية، وركن الأسر المنتجة والرسم، وعروض الفرقة الشعبية والشخصيات الكرتونية.

ويؤكد نزار محمود من سكان الظفرة أن العيد هذا العام شهد أجواءً من المتعة والفرح والسعادة أطلقتها داخل الحديقة العامة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة لترسم لوحة من الحب والتفاعل والتسامح بين جميع الزوار من مختلف الجنسيات والأعمار للاستمتاع بما يقدمه المهرجان من فعاليات وأنشطة متنوعة.

وتشير اسيل مجدي مقيمة في منطقة الظفرة أن الفعاليات المتنوعة في منطقة الظفرة سواء من خلال الحدائق أو المراكز التجارية أو صالات الأعراس تضفي مزيداً من المتعة للجمهور وتعطي خيارات أمام الأسر والعائلات لاختيار ما يناسبها من هذا الفعاليات، وأنها سعيدة بوجودها في الحدائق العامة خلال الفترة المسائية التي تكون فيها أجواء الطقس جيدة.

فعاليات

تحرص بلدية الظفرة على تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تلبي احتياجات الجمهور والسكان، انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية لبلدية منطقة الظفرة، ممثلةً بفريق التواجد البلدي، لتعزيز مشاركة المجتمع وتفعيل دوره، وتكامل الأدوار مع الشركاء الحكوميين. وتعزيز دور الثقافة الإماراتية في ترسيخ قيم الهوية الوطنية، وصون الهوية المحلية، وغرس القيم والعادات وتقاليد السنع الإماراتي في نفوس جيل المستقبل.