11 طالباً وطالبة يتصدرون قائمة أوائل الثاني عشر للعام 2023-2024

دينا جوني (دبي)

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي قائمة أوائل طلبة الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية. وضمت القائمة 11 طالباً وطالبة من مسارات النخبة والمتقدّم والعام، بالإضافة إلى مسار العلوم المتقدّمة.

والطلبة الأوائل في التعليم الحكومي هم: مريم الزعابي في مسار النخبة من مدرسة أم المؤمنين في الفجيرة، وعبد الله مخيمر في المسار المتقدّم من مدرسة رأس الخيمة للبنين، وعلياء درويش في المسار العام من مدرسة الهمهام في رأس الخيمة.

وفي التعليم الخاص هم: وليد الأسدي من المسار المتقدّم في المدرسة الدولية الخاصة في أبوظبي، وورد محمود في المسار العام من مدارس التسامح في أبوظبي.

فيما ضمت لائحة أوائل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مايد الحمودي في مسار العلوم المتقدّمة في الفجيرة، وندى المازمي في المسار المتقدّم في عجمان، وإليازية الشامسي في المسار العام في أبوظبي.

وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي قد أعلنت الأسبوع الماضي عن البرمجة الزمنية لإعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2023-2024 لمختلف المراحل الدراسية.

وتعلن المؤسسة نتائج طلبة الثاني عشر في 3 يوليو بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً، تتبعها نتائج الطلبة من التاسع إلى الحادي عشر في الساعة الرابعة بعد الظهر.

وسيتم الإعلان عن نتائج الصفوف من الخامس إلى الثامن في 4 يوليو في الساعة العاشرة صباحاً، ومن الصف الأول إلى الرابع في الساعة الرابعة مساء.