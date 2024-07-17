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29 كفاءة يجب توافرها لدى العاملين في «تنمية الطفولة المبكرة» بأبوظبي

البرنامج يضمن انسيابية وجودة الخدمات المقدمة للأطفال (من المصدر)
18 يوليو 2024 01:11

 أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة إطلاق برنامج استراتيجي تحت عنوان «كفاءات قطاع تنمية الطفولة المبكرة»، لتحديد الكفاءات الرئيسة التي ينبغي توافرها لدى الأخصائيين والعاملين في مجال تنمية الطفولة المبكرة. وتمثل هذه الكفاءات حجر الأساس لبناء فهم مشترك بين أصحاب العمل وجميع القوى العاملة في هذا المجال بخصوص المهارات والمعارف والسلوكيات المطلوبة من كوادر تنمية الطفولة المبكرة. ويؤسس البرنامج لنظام متكامل للتطوير المهني للعاملين يضمن انسيابية وفعالية وجودة الخدمات المقدمة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 إلى 8 سنوات في مختلف الأدوار والبيئات المهنية في أبوظبي.
وتنطبق «كفاءات قطاع تنمية الطفولة المبكرة» على نحو 100 وظيفة متعلقة بتنمية الطفولة المبكرة في 4 مجالات رئيسية وهي الصحة والتغذية والرعاية والتعليم المبكران وحماية الطفل والدعم الأسري، كما يحدد البرنامج 29 كفاءة تعكس المبادئ الرئيسة للعدالة والتعاطف والتعاون، ما يعزز الالتزام بالبقاء على اطلاع دائم بأحدث الممارسات في مجال تنمية الطفولة المبكرة، والإلمام بقوانين وسياسات وبروتوكولات حماية الطفل.
وقالت سناء محمد سهيل، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: «يأتي هذا البرنامج الاستراتيجي انطلاقاً من رؤية إمارة أبوظبي ودولة الإمارات في تعزيز التنمية الشاملة للطفل من خلال توحيد الجهود وتحديد أفضل المعايير لاختيار العاملين في مجالات تنمية الطفولة المبكرة، بما يسهم في تشكيل ركيزة أساسية لنظام تطوير مهني متكامل».
منصة مخصصة للكفاءات
يسهم الالتزام بما تضمنه البرنامج في تمكين العاملين في قطاع تنمية الطفولة المبكرة لتطوير القطاع، وذلك عبر رفع المعايير التي تستند إليها قرارات التوظيف، إلى جانب التكامل المستمر لبرامج التدريب ضمن خطط التنمية السنوية. ويلعب برنامج رأس المال البشري التابع للهيئة دوراً محورياً في تعزيز مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً لجميع الأطفال في الإمارات، لضمان حصولهم على أعلى مستويات الرعاية والتعليم.
تتوفر المزيد من التفاصيل حول البرنامج على منصة مخصصة للكفاءات على موقع الهيئة الإلكتروني. وتقدم المنصة وصفاً مفصلاً للكفاءات الـ 29 في مجال تنمية الطفولة المبكرة، حيث توفر قائمة للوظائف والكفاءات الخاصة بها، بالإضافة إلى قائمة بالدورات والاختصاصات الجامعية التي تتضمن الكفاءات المذكورة ما يعزز من تمكين القوى العاملة في إمارة أبوظبي.

هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة
الطفولة المبكرة
التعليم
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