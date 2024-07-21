برنامج "الإعلامي الصغير" ينطلق غداً في عجمان

تنظم دائرة الموارد البشرية بحكومة عجمان برنامج "الإعلامي الصغير"، الذي ينطلق غداً الاثنين ضمن فعاليات النسخة الخامسة من البرنامج الصيفي لحكومة عجمان، "صيفنا سعادة".

ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل جديد مزود بالمهارة والمعرفة والتخطيط للمستقبل المهني، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 26 يوليو الحالي، بمقر جامعة المدينة في عجمان للفئة العمرية من 10 إلى 16 سنة.

ويشتمل البرنامج العديد من المحاور التي تهدف إلى تنمية مهارات المشاركين، وتشجيع المواهب للعمل في المجال الإعلامي وزيارة ميدانية وتجارب عملية وجولة في استديوهات وإذاعة عجمان، من أجل المساهمة في صقل المهارات، ومنح الموهوبين فرصة لممارسة الأنشطة الإعلامية بطريقة تفاعلية.