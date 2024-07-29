"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي

خدمات متخصصة تقدمها عيادة بالي الشرق الأوسط ومدينة برجيل الطبية ومستشفى برجيل بأبوظبي للرعاية المعقدة في جراحات العظام من الكسور البسيطة إلى العمليات الجراحية الترميمية المعقدة، أصبحت برجيل اسماً مشهوراً في مجال رعاية وجراحات العظام، حيث تقدم رعاية استثنائية عبر مجموعة واسعة من الحالات، وتحت مظلة برجيل القابضة توجد هناك ثلاث مرافق متقدمة ومجهزة تجهيزاً جيداً، وهي عيادة بالي الشرق الأوسط، ومدينة برجيل الطبية (BMC)، ومستشفى برجيل في أبوظبي، حيث إتخذت هذه المرافق على عاتقها زمام المبادرة في تحويل مسار جراحة العظام في المنطقة والإرتقاء به بما يضاهي المستويات العالمية من العناية الطبية والخبرات المتقدمة، وكإنجاز يجسد خبرتها في هذا المجال، قامت دائرة الصحة في أبوظبي مؤخراً بإعتماد هذه المرافق كمراكز متخصصة في طب و جراحة العظام في إمارة أبوظبي.

عيادة بالي الشرق الأوسط

تُعد عيادة بالي الشرق الأوسط مركزاً متميزاً لإستقبال حالات العظام المعقدة في المنطقة، منذ إفتتاحها في مدينة برجيل الطبية BMC المنشأة الرائدة لمجموعة برجيل القابضة، وقد كان لهذه العيادة تأثير عميق على المرضى من جميع أنحاء العالم.

ويَرأس عيادة بالي الشرق الأوسط الدكتور درور بالي، وهو جراح عظام مشهور عالمياً ومعروف بخبرته في إطالة الأطراف وإعادة بناء التشوهات والحفاظ على المفاصل، الدكتور بالي هو مؤسس ومدير معهد بالي في فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية، لقد أثرت خبرته الواسعة وأساليبه المبتكرة بشكل كبير على نجاح العيادة، وينضم إليه فريق من استشاريي العظام المتميزين، بما في ذلك الدكتور مايكل أوجلو، والدكتور ديفيد فيلدمان، والدكتور ماثيو دوبس، والدكتور كلير شانون، والدكتور كافيه أسدي، والدكتور كاثرين ميلر، والدكتور آرون آر هاريهاران، و الدكتور سيمون باتيبوجلي، حيث يقدمون جميعهم رعاية استثنائية للمرضى في العيادة.

وتُعالج عيادة بالي الشرق الأوسط ،مجموعة واسعة من حالات جراحة العظام بما في ذلك إصابات ما بعد الصدمة، والحالات العصبية والعضلية، والعيوب المتنامية والخلقية، وتتضمن مجموعتها الشاملة من خدمات جراحة العظام: جراحة عظام الأطفال، وإطالة الأطراف، وإعادة بناء الأطراف، وعلاج خلل التنسج الوركي، وجراحة إعادة بناء القدم والكاحل، وعلاج حالات الشلل الدماغي بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر إعادة بناء الصدمات على يد خبراء لكل من حالات البالغين والأطفال، مما يضمن رعاية عالية المستوى لحالات العظام المعقدة.

تواصل عيادة بالي الشرق الأوسط دفع حدود رعاية العظام من خلال إدخال التقنيات الجراحية المتقدمة، أحد هذه الابتكارات هو استخدام الجيل الجديد من مسامير الإطالة الكهرومغناطيسية لإطالة العظام، بالإضافة إلى ذلك، نفذت العيادة نظام نمو موجه باستخدام لوحات مصممة خصيصًا في معهد بالي في الولايات المتحدة.

الدكتور مايكل أوغلو

يقول الدكتور مايكل أوغلو، استشاري جراحة عظام الأطفال ومدير عيادة بالي الشرق الأوسط:" تقدم عيادة بالي الشرق الأوسط رعاية شاملة على يد جراحين ذوي خبرة معتمدين من قبل المجالس الطبية الغربية، ومن خلال الجمع بين الخبرة وأحدث التقنيات، فإننا نركز على إعادة البناء بدلاً من البتر، والحفاظ على الأطراف واستعادة وظيفتها، نحن نضمن الرعاية في الوقت المناسب ونقدم خدمات مبتكرة تعيد الأمل والابتسامة إلى حياة مرضانا".





مدينة برجيل الطبية



يقع قسم جراحة العظام والطب الرياضي في مدينة برجيل الطبية بمدينة محمد بن زايد، ويقدم علاجًا شاملاً لمختلف مشاكل العظام والعضلات، يساعد فريق الخبراء من جراحي العظام والمتخصصين في BMC المرضى على استعادة القدرة على الحركة وتعزيز الأداء وتحسين نوعية الحياة لجميع الأعمار.

يُقدم القسم في مدينة برجيل الطبية BMC، وهو الرائد في مجال رعاية العظام العامة والجراحية، خدمات متعددة وتخصصية تشمل تقويم المفاصل، وتجديد الغضاريف، والحفاظ على المفاصل، والإجراءات المعقدة للكسور والصدمات، حيث أجرى خبراء جراحة العظام في BMC العديد من العمليات الجراحية المعقدة الأولى من نوعها بما في ذلك جراحة استبدال الركبة بمساعدة ثلاثية الأبعاد، و لدعم هذه الخدمات يقدم فريق أطباء العظام المعتمدين في BMC علاجًا شخصيًا قائمًا على الأدلة ومصممًا خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل مريض بحسب حالته، ويتم تسهيل ذلك بواسطة أحدث التقنيات لضمان التعافي بشكل أسرع.

الدكتور محمد معاذ عدي

يقول الدكتور محمد معاذ عدي، استشاري جراحة العظام ورئيس قسم جراحة العظام في مدينة برجيل الطبية BMC:" نحن فخورون بإنجازاتنا الجراحية الأخيرة في الإصابات الرياضية المعقدة، واستبدال الركبة بمساعدة الروبوت، ومراجعات المفاصل الاصطناعية القديمة، نحن نقدم علاجات العظام المتخصصة للمرضى الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة وعالية الخطورة وذلك وفقًا لحالتهم.



مستشفى برجيل أبوظبي

مع فريق متخصص مخصص لتقديم أحدث العلاجات، يعد قسم جراحة العظام في مستشفى برجيل أبوظبي، رائدًا في رعاية العظام، حيث يعتبر القسم وجهة مفضلة للمرضى الدوليين الباحثين عن أفضل الخيارات الجراحية، ويغطي القسم جميع مجالات جراحة العظام، بما في ذلك جراحات استبدال المفاصل (الورك والركبة والكتف)، والطب الرياضي مع الإجراءات التنظيرية، ورعاية الصدمات والكسور من خلال الإدارة المتقدمة لإصابات العضلات والعظام بدءًا من الاستشارة وحتى التعافي، ويمكن للمرضى تجربة الخدمات المتخصصة والرعاية السلسة التي تتوفر في المنشأة.

كما يساعد منسقو المرضى الدوليون المخصصون في السفر والإقامة للحصول على تجربة مريحة، و يستخدم القسم أحدث التقنيات في الإجراءات، بما في ذلك تقويم مفاصل الورك الكلي لخلع الولادة، وجراحة الركبة بالمنظار، وإعادة بناء الأربطة، فيما يتمتع الفريق الطبي ذوو المهارات العالية بخبرة واسعة في جميع التخصصات الفرعية لجراحة العظام، والتي تشمل المفاصل والرقبة والعمود الفقري والورك والحوض والأطراف، بالإضافة إلى الإجراءات الموجهة بالموجات فوق الصوتية وتقنيات إصلاح الغضروف، لدى القسم أيضًا خدمات إعادة التأهيل والتطبيب عن بعد والمراقبة عن بعد، كما يعتزم القسم تنفيذ إجراءات متقدمة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد للزرعات المخصصة، والجراحة بمساعدة الروبوت، والعلاج بالخلايا الجذعية والجينات، وبرامج جراحة العظام الشخصية.

الدكتور أسامة الشعار

ويقول الدكتور أسامة الشعار استشاري جراحة العظام ورئيس القسم (الخبير في جراحة الركبة والورك)،:" نسعى جاهدين لنكون الوجهة المفضلة لمرضى العظام من داخل وخارج البلاد، تضمن خبرتنا العالمية وتقنياتنا المتقدمة رحلة مريحة وسلسة للمريض، إننا نعطي الأولوية للجودة والدقة في تطوير خطط العلاج لكل حالة من خلال تقديم خدمات ذات مستوى عالمي".



فريق متعدد التخصصات.. شبكة موسعة

تَمتدُ خبرة جراحة العظام لهذه المرافق الثلاث الرائدة عبر شبكة برجيل المتكاملة في جميع أنحاء الإمارات، كما يقدم مستشفى برجيل للجراحة المتقدمة في دبي الرعاية الشاملة لجراحة العظام، حيث يقدم أخصائيو وجراحو العظام في المستشفى رعاية استثنائية للبالغين والأطفال الذين يعانون من أمراض العضلات والعظام المختلفة، بما في ذلك الكسور والتهاب المفاصل والإصابات الرياضية والإصابات المرتبطة بالعمل والتشوهات وأمراض المناعة الذاتية والمشاكل العصبية العضلية، ومن الجدير بالذكر أن المستشفى أجرى أول عملية جراحية لربط العمود الفقري في المنطقة.

كما يضم فريق متعدد التخصصات من الممرضات المدربات المتخصصات، وأطباء إعادة تأهيل، وعلماء نفس سريريين، والعديد من المتخصصين الطبيين الذين يضمنون الرعاية الشاملة من خلال مرافقه.

ومن خلال هذه الشبكة المتكاملة في طب وجراحة العظام، تستفيد برجيل من الخبرة الطبية المتقدمة وأحدث التقنيات والنهج الذي يركز على المريض لتمكين الحركة واستعادة الحياة، وتوفير رعاية شاملة بدءًا من التشخيص وحتى إعادة التأهيل، ويضمن هذا النموذج حصول كل مريض على الرعاية المثلى في كل مرحلة، سواء كان ذلك يتضمن الاستشارات الأولية أو التدخلات الجراحية المعقدة أو خدمات إعادة التأهيل المتخصصة.

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