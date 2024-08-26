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علوم الدار

«مواصلات الإمارات»: السلامة أولاً استعداداً لموسم العودة إلى المدارس

«مواصلات الإمارات»: السلامة أولاً استعداداً لموسم العودة إلى المدارس
27 أغسطس 2024 01:27

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مواصلات الإمارات، أكبر مزود لخدمات النقل المدرسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن أكثر من 18 ألفاً من سائقي الحافلات ومشرفي ومشرفات النقل والسلامة التابعين لها قد أكملوا برنامجاً تدريبياً شاملاً في مجال السلامة قبل العام الدراسي الجديد. ومن خلال التركيز على واجباتهم ومسؤولياتهم اليومية، شهد التدريب قيام جميع السائقين ومشرفي الحافلات بإجراء مجموعة واسعة من ورش العمل لمساعدتهم على الاستعداد والتعامل مع أي مواقف قد ينشأ. وشمل ذلك التعامل مع المسائل الفنية، وإجراء عمليات فحص شاملة للحافلات قبل كل رحلة، وكيفية القيادة بأمان في جميع الظروف الجوية، وأهمية راحة الطلبة، ومكافحة الحرائق، و«القاعدة الذهبية» لمناطق الخطر الرئيسة. كما اكتسبوا فهماً دقيقاً لكيفية التعامل مع حالات إخلاء الحافلات وحالات الطوارئ، وتقليل الحوادث، والقدرة على التواصل بإيجاز مع العملاء.
علاوةً على ذلك، تم فحص 7.610 حافلات بدقة في مراكز الخدمة الفنية المعتمدة الـ23 التابعة لمواصلات الإمارات في جميع أنحاء البلاد للتأكد من أن المركبات في حالة ممتازة للعودة إلى المدرسة.  وللمساعدة في تلبية الطلب المرتفع وضمان خدمة سلسة، قامت مواصلات الإمارات بتعيين 533 سائقاً و466 مشرفة نقل وسلامة جدداً للعام الدراسي الجديد.

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