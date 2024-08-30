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علوم الدار

«الفجيرة العلمي» يستعرض ابتكاراته في «يوم المخترعين الإندونيسي»

«الفجيرة العلمي» يستعرض ابتكاراته في «يوم المخترعين الإندونيسي»
31 أغسطس 2024 01:39

بالي (وام)

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استعرض نادي الفجيرة العلمي أربعة من مشاريعه وابتكاراته العلمية في الافتتاح الرسمي لليوم العالمي للمخترعين ومسابقة العلوم الذي يقام بمقاطعة بالي الإندونيسية وتشارك فيه 25 دولة.
وحظي جناح النادي بعدد من الزيارات للاطلاع على مشاريعه التي شارك بها النادي هذا العام في مجال الروبوتات والطائرات بدون طيار والتكنولوجيا والتي ركزت على خدمة الإنسان والبيئة نحو حياة أفضل والتي جذبت جميع الحضور لزيارة جناح النادي. وحضر حفل الافتتاح جيدي سورالجا كبير مستشاري حاكم بالي للاقتصاد الذي كرم النادي بدرع تذكاري.
وقال الدكتور سيف المعيلي مدير نادي الفجيرة العلمي ورئيس الوفد المشارك، إن هذه المشاركة للعام الثاني على التوالي والإقبال المتميز من المهتمين في القطاع العلمي دليل على قوة الابتكارات التي عمل عليها فريق عمل النادي لترسيخ مكانته بين المؤسسات والجهات العلمية المشاركة وفرصة لإبراز وتمكين الشباب في المحافل الدولية، والتي تعتبر خطوة إيجابية في المسيرة العلمية للنادي.

نادي الفجيرة العلمي
الفجيرة
إندونيسيا
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