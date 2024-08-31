«طرق الشارقة» تنفذ مشروع بنية تحتية في الصجعة

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، مشروع بنية تحتية ضم مجموعة من الطرق الرئيسية في منطقة الصجعة الصناعية، بإجمالي طول يبلغ 9.5 كم، ضمن حزمة المشاريع التنموية التي تنفذها الهيئة لرفع كفاءة البنى التحتية وفق أعلى المعايير العالمية المطبقة على مستوى الطرق بإمارة الشارقة.

وأكد المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تدشين حزمة من الطرق الرئيسية بالمناطق الصناعية، لكونها جزءاً حيوياً من البنية التحتية الأساسية لدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إمارة الشارقة، سعياً لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة بمختلف قطاعاتها الحيوية، لافتاً إلى المتابعة المتواصلة والحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، لتعزيز توسع مشاريع الطرق بالتوازي مع المشروعات الحيوية المستقبلية، ولضمان إيجاد بيئة تنموية تتيح مختلف أشكال التنوع الاقتصادي للشركات والمستثمرين.

وبين أن المشروع أنجز خلال الخطة الزمنية المدرجة لدى الهيئة، حيث جرت عملية التنفيذ تحت إشراف الإدارات المعنية وبالتنسيق مع الدوائر المحلية في الإمارة، لضمان الاستمرارية وتنفيذ مراحل المشروع بكفاءة عالية، تحقيقاً للتطلعات المرجوة ومواصلة لتنفيذ المشروعات المدرجة على قائمة التطوير، بما يدعم إنجازات حكومة الشارقة وأهدافها المستقبلية في تدعيم الإمارة بمشروعات حيوية تعزز مكانتها وتحقق الريادة.

وأوضح العثمني أن المشروع عبارة عن طريقين، ضم الأول تنفيذ ازدواجية للطريق القائم من التقاطع رقم 8 الواقع على شارع الذيد باتجاه منطقة الصجعة، وشمل المشروع إضافة مسارين بطول 2.2 كم، وعرض 7.4 متر، وجزيرة وسطية بعرض 12 متراً، مع تركيب بلاط متشابك على جانبي الجزيرة الوسطية متضمنة أعمال الإنارة، بالإضافة إلى تنفيذ 4 معابر مشاة محكومة بإشارات ضوئية، تسمح بالتنقل الآمن للمشاة على الطريق.

6 طرق انزلاقية

كما ضم المشروع تنفيذ فتحتي التفاف و6 طرق انزلاقية على الميادين القائمة، تسهم في توفير حركة مثالية على الميادين الواقعة على الطريق الحيوي الواقع بوسط منطقة الصجعة الصناعية، مع الأخذ بعين الاعتبار استخدام الطريق من قبل الشاحنات ومركبات النقل، بالإضافة إلى تدشين 6 مواقف لحافلات المواصلات العامة على جانبي الطريق لتسهيل وصول الجمهور لوجهاتهم، مع تنفيذ طرق ومواقف للمساجد الواقعة ضمن هذا الطريق بعدد 144 موقفاً.

وبين رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن الطريق الثاني تمثل في تنفيذ طريق مفرد مكون من مسربين لكل اتجاه، يربط التقاطع التاسع الواقع على شارع الذيد باتجاه ضاحية هديبة بطول 3.8 كم، مع تنفيذ أكتاف أسفلتية على جانبي الطريق، وسياج حماية للمركبات وقواعد لأعمدة الإنارة.

كما تضمن باقي المشروع تنفيذ طرق مفردة مكونة من مسربين في كل اتجاه بعرض 7.3 متر، بإجمالي طول 3.5 كم، بوسط منطقة الصجعة الصناعية، توفر الحركة المستمرة للمركبات في المنطقة وترتبط بالطريق الوسطي من خلال مداخل ومخارج نظامية.