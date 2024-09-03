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علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية

رئيس الدولة يستقبل رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية
3 سبتمبر 2024 21:54

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اليوم الدكتور أكينوومي أديسينا رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية.
وبحث سموه والدكتور أكينوومي أديسينا - خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر بأبوظبي - مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية وسبل تعزيزه لتحقيق الأهداف المشتركة ودعم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية لما فيه الخير والازدهار لجميع شعوبها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعميق علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع أفريقيا بما يعود بالخيرعلى الجانبين مشيراً إلى الدور المهم الذي تؤديه المؤسسات المالية في هذا المجال.من جانبه عبر الدكتور أكينوومي أديسينا عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لدفع عجلة التنمية المستدامة في القارة الأفريقية منوهاً بالتعاون المثمر بين مجموعة البنك الأفريقي للتنمية والمؤسسات الإماراتية المعنية.

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حضر مجلس قصر البحر..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف.

 

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
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