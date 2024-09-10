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علوم الدار

حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة الجنازة على جثمان عبدالله سلطان بن غليطة الغفلي

حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة الجنازة على جثمان عبدالله سلطان بن غليطة الغفلي
10 سبتمبر 2024 14:20

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له عبدالله سلطان بن غليطة الغفلي، والد كل من محمد وسالم وهزاع وحميد وسلطان وسيف وخليفة عبدالله سلطان بن غليطة الغفلي وعم حمد عبدالله بن غليطة الغفلي رئيس مكتب حاكم عجمان وطارق عبدالله بن غليطة الغفلي مدير مكتب حاكم عجمان.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، التي أقيمت بعد صلاة ظهر اليوم في مسجد الشيخ زايد بعجمان، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان وسعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين.

كما أدى الصلاة عدد من الشيوخ وكبار المسئولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، وأعيان ووجهاء البلاد والمواطنين والمقيمين.

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وشيع جثمان المغفور له بإذن الله إلى مثواه الأخير في مقبرة عجمان حيث ووري الثرى.

وقدم صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان والشيوخ والمعزون واجب العزاء والمواساة إلى ذوي الفقيد، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
 

المصدر: وام
عمار النعيمي
صلاة الجنازة
حاكم عجمان
عجمان
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