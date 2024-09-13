«الهلال الأحمر الطبي» بالشارقة يحتفي بالجالية السودانية

الشارقة (وام)

نظم مركز الهلال الأحمر الطبي بالشارقة وقسم المتطوعين في المركز فعالية احتفائية للأشقاء من الجالية السودانية المقيمة في الإمارات، وذلك في إطار إيصال رسالة دولة الإمارات الإنسانية.

حضر الفعالية حمود عبدالله الجنيبي، نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية للهيئة، والدكتور محمد سالم الجنيبي، مدير مركز الهلال الأحمر في الشارقة، إلى جانب الطاقم الإداري والكادر الطبي بالمركز، وممثل الجالية السودانية السيد عوض.

تضمنت الفعالية كلمة ألقاها حمود عبدالله الجنيبي، رحب فيها بالحضور واستعرض جهود الهلال الأحمر في تسهيل تقديم المساعدات والخدمات اللازمة، وقام بجولة تفقدية لأقسام المركز، شملت مبنى العيادات الطبية، والمختبر، والأشعة، والصيدلية، وشملت الفعالية أيضاً فحوصاً طبية للمراجعين والحضور، وتنظيم مسابقات للأطفال تزامناً مع العودة للمدارس.

من جهته، أكد الدكتور محمد سالم الجنيبي أن مركز الهلال الأحمر الطبي هو الوحيد على مستوى الدولة الذي يقدم خدماته الطبية مجاناً، حيث يضم 18 تخصصاً طبياً ويوفر استشارات طبية وزيارات ميدانية للأسر المتعثرة، وأولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى المركز بأنفسهم. كما يوفر المركز المستلزمات الطبية والمختبرات اللازمة بكافة الإمكانيات المتاحة.