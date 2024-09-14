6 محاور في تطبيق التعلّم القائم على المشاريع في 2025

دينا جوني (أبوظبي)

طورت وزارة التربية والتعليم منظومة متكاملة للتقييم المدرسي الفعّال ستطبّقها خلال العام الدراسي 2024-2025، وأبرزها التعلّم والتقييم القائم على المشاريع الذي تطبّقه على طلبة الحلقة الثانية خلال الفصل الدراسي المقبل. وسيتلقّى مديرو المدارس والمعلمون دعماً وتدريباً مكثّفاً بخصوص التوقعات والمخرجات من هذا التقييم.

ووضعت الوزارة ستة محاور تحقق الغرض من هذا التطوير، والذي يتمثّل في دعم تعزيز التقييمات المدرسية كوسيلة لتحسين التعليم والتعلّم والتركيز على تطبيق المهارات الأدائية بدلاً من الاختبارات التقليدية. وسينفذ المعلمون أسلوب التقييم الجديد، من خلال.. أولاً، تسليط الضوء على تطبيق المعارف والمهارات والنمو المعرفي والتقييم الشامل، وتعزيز نهج التقييم الذي يركز على النمو، حيث يمكّن الطلبة من إظهار تقدّمهم، والتركيز على أداء الطلبة، خلال جميع مراحل عمل المشروع، وليس فقط على المنتج النهائي، وحثّ الطلاب على أن ينعكس ما طُبِّق في أثناء تعلّمهم. وكذلك من خلال إعطاء الطلبة فرصة لتطبيق ما تعلّموه في المواقف الحياتية المختلفة، والتأكيد على أهمية التقييم ليس فقط للمحتوى المعرفي، ولكن أيضاً للتفكير النقدي، وحلّ المشكلات والتواصل والتعاون، وتقديم التغذية الراجعة المستمرة من قبل المعلمين والأقران.

ولفتت الوزارة إلى دعم تنفيذ التعلّم والتقييم المبني على المشاريع المدرسية من خلال إطار ودليل يشرحان هذا التوجّه الجديد من التقييم، وأدلّة المشاريع الخاصة بالمواد الدراسية التي ستوفرها الوزارة للإدارات المدرسية. وتحتوي هذه الأدلة على الأدوار والمسؤوليات، بالإضافة إلى الجداول الزمنية، والإرشادات للتخطيط والتنظيم وتقييم مشاريع الطلاب. وأشارت الوزارة إلى أنه يجب على إدارات المدارس والمعلمين الاستناد إلى هذه الأدلّة؛ لأنها توفر إرشادات حول اختيار المحتوى، واستخدام البيانات لتحديد الفجوات، ومواءمتها مع الأهداف التعلمية للمشاريع. كما تشرح استراتيجيات فرق العمل الجماعية، وضمان تحمل المسؤولية، ودعم الطلاب ذوي المهارات المختلفة، بما في ذلك ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة والطلاب الموهوبون. وتقدّم أيضاً الأسئلة الخاصة بقياس مدى فهم الطالب للمعارف والمهارات في تطبيق المشروع ومعايير التقييم التي يجب تطبيقها لقياس ذلك.

جلسات متابعة ومراقبة

لفتت الوزارة إلى أنه خلال الفصل الدراسي ستكون هناك جلسات متابعة ومراقبة لتطبيق التقييمات على مستوى المدرسة، وكذلك على مستوى الفرع المدرسي وقطاع التطوير المدرسي، لضمان جودة التنفيذ والتقييم، بالإضافة إلى توظيف أنظمة لمتابعة التقارير للتحقق من الامتثال للمعايير والمواعيد النهائية في تطبيق التقييم والتعلّم المبني على المشاريع.