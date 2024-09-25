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حاكم أم القيوين يتقبل تعازي عبدالله بن محمد آل ثاني في وفاة الشيخ عبدالله بن أحمد المعلا

حاكم أم القيوين يتقبل تعازي عبدالله بن محمد آل ثاني في وفاة الشيخ عبدالله بن أحمد المعلا
25 سبتمبر 2024 21:07

تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، التعازي من الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني المستشار بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، في وفاة الشيخ عبد الله بن أحمد بن راشد المعلا.
وأعرب الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيه ومواساته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل المعلا الكرام جميل الصبر والسلوان.وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم أم القيوين.. معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين .

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