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عمار بن حميد يشهد توقيع اتفاقية بين «موارد عجمان» و«الإمارات المالي»

عمار بن حميد خلال توقيع الاتفاقية (وام)
2 أكتوبر 2024 01:13

عجمان (وام)

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شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في استراحة الصفيا بمنطقة مشيرف، توقيع اتفاقية تفاهم بين دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان ومعهد الإمارات المالي، بهدف تعزيز التعاون في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في حكومة عجمان، في مجالات العلوم المصرفية والمالية والإدارية، وبرامج تطوير القيادات الموجهة لرؤساء الأقسام والقيادات العليا في الجهات الحكومية بالإمارة.
حضر توقيع الاتفاقية، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، وسيف الظاهري مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة.
وقَّع الاتفاقية راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، ونورة البلوشي، مدير عام معهد الإمارات المالي، بحضور مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، الشريك الاستراتيجي للمعهد.
وبموجب مذكرة التفاهم، يخصص المعهد 100 مقعد لموظفي حكومة عجمان، في برامج الخطة التدريبية لعامي 2024-2025، التي تتضمن محاور متنوعة في التمويل والاقتصاد والأعمال والإدارة، صُممت لتلبية احتياجات الموظفين في مختلف القطاعات.
كما يمنح المعهد خمسة مقاعد في برنامج القيادات النسائية، الذي يهدف إلى تمكين المرأة في العمل الحكومي، وتعزيز مهاراتها القيادية، بالتعاون مع مؤسسة وايلي إيدج وكلية كولومبيا للهندسة بالولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى تخصيص 50 مقعداً لموظفي حكومة عجمان بمنصة المعهد التعليمية الإلكترونية، بالتعاون مع «Edex Learning». 

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