الأحد 6 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد في ذكرى وفاة الشيخ راشد: كانت حياته عملاً دائماً

محمد بن راشد في ذكرى وفاة الشيخ راشد: كانت حياته عملاً دائماً
6 أكتوبر 2024 18:55

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، تدوينة بمناسبة ذكرى وفاة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله.
وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقا) «كانت حياته عملاً دائماً.. وكانت راحته لحظات فكر وتدبير.. وكانت جلساته جلسات حكم وبناء.. ابتعد عن معارك السياسة الصفرية.. وركز وقته وجهده وفكره في الاقتصاد والتنمية.. له فلسفة حكم خاصة به.. نقطف ثمارها اليوم.. ويقطف ثمارها الملايين.. في ذكرى وفاته.. ما زلنا نستلهم دروسه.. وما زلنا نتفكر في حياته وأعماله ومنهج حكمه … رحم الله الشيخ راشد.. وأسكنه فسيح جناته».

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: زراعة الإمارات هي وصية زايد واستدامة وعمران لهذه الأرض الطيبة
برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يستعرض مستجدات تطبيق أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
راشد بن سعيد
آخر الأخبار
رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
اليوم 18:35
محمد بن راشد: زراعة الإمارات هي وصية زايد واستدامة وعمران لهذه الأرض الطيبة
علوم الدار
محمد بن راشد: زراعة الإمارات هي وصية زايد واستدامة وعمران لهذه الأرض الطيبة
اليوم 16:10
جانب من جلسات مؤتمر الإمارات للأورام
علوم الدار
مؤتمر الإمارات للأورام يسلط الضوء على أحدث علاجات السرطان
اليوم 17:33
أبوظبي
علوم الدار
فرصة سقوط أمطار وارتفاع درجات الحرارة غدا
اليوم 17:18
سامي باسو المصاب بكبر السن المبكر الأطول عمرا في العالم
الترفيه
وفاة المصاب بأعراض كبر السن المبكر الأطول عمرا
اليوم 17:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©