ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد مملكة النرويج

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الأمير هاكون ماغنوس، ولي عهد مملكة النرويج، اليوم، في القصر الملكي في العاصمة أوسلو.

ورحب ولي عهد مملكة النرويج بزيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، متمنياً لهذه الزيارة التوفيق والنجاح في تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وبحث سموّهما، خلال اللقاء، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، من أجل الارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون في مختلف القطاعات الحيوية والمجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في ختام اللقاء، عن شكره لولي عهد مملكة النرويج على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق له، متمنياً سموّه لمملكة النرويج الصديقة وشعبها دوام التقدُّم والنماء والازدهار.