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«منافسات مزاينة رزين» تنطلق 14 نوفمبر الجاري

«منافسات مزاينة رزين» تنطلق 14 نوفمبر الجاري
8 نوفمبر 2024 01:32

أبوظبي (وام)

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تنطلق منافسات مزاينة رزين «المحطة الثانية» في مهرجان الظفرة 14 نوفمبر الجاري بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، وتستمر لغاية 21 من الشهر ذاته بمنصة مزاينة الإبل في رزين بأبوظبي.
وتأتي مزاينة رزين ضمن مهرجان الظفرة بدورته الثامنة عشرة، والتي تتضمن 4 مزاينات للإبل (سويحان ورزين ومدينة زايد وختامي مهرجان الظفرة) وخصص لها 361 شوطاً ونحو 3460 جائزة بقيمة تتجاوز 90 مليون درهم، موزعة على مسابقات للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح والمحالب، إلى جانب 13 مسابقة تراثية تقام في المهرجان الختامي خصص لها أكثر من 1400 جائزة بقيمة تزيد عن 3 ملايين درهم.
وتتضمن مزاينة رزين تنظيم 76 شوطاً لإبل أصحاب السمو الشيخ وأبناء القبائل، منها 38 شوطاً للإبل المحليات، و32 شوطاً للإبل المجاهيم، و6 أشواط للإبل المهجنات الأصايل، وذلك ضمن 6 فئات عمرية (مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول)، وقد خصص لها 705 جوائز بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليوناً و415 ألف درهم.
وتشهد المنطقة المحيطة بمنصة مزاينة الإبل في زرين، توافد مُلاك الإبل الأصيلة من محليات ومجاهيم ومهجنات أصايل من داخل الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتزايد أعداد عزب مُلاك الإبل استعداداً للمشاركة في المزاينة.
وكانت المحطة الأولى «مزاينة سويحان»، التي أقيمت خلال الفترة من 21 ولغاية 28 أكتوبر الماضي، شهدت مشاركة 2008 مُلاك للإبل الأصيلة من المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، واستقطبت المنصة الرئيسية لمزاينة الإبل في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث بمدينة سويحان، حضور أكثر من 32 ألف زائر من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية والسياح.

مزاينة رزين للإبل
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