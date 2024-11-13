جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تحصد جائزة جوجل للأبحاث الأكاديمية

أبوظبي (الاتحاد)

حصل باحثان في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، على جائزة جوجل للأبحاث الأكاديمية، قُدّمت الجائزة إلى الدكتورة إيكاترينا كوشمار، الأستاذة المساعدة في قسم معالجة اللغات الطبيعية، والدكتور كوشال كومار موريا، وهو باحث ما بعد الدكتوراه متخصص في معالجة اللغات الطبيعية واستخدام النماذج اللغوية الكبيرة في مجال التعليم.

وحصل الباحثان على الجائزة عن مشروعهما البحثي بعنوان «2σ - ITS: برنامج تربوي ذكي قائم على مبادئ علوم التعلّم»، الذي يركز على إنشاء نماذج تعليمية أساسية وبناء جيل جديد من الأنظمة التعليمية الذكية القائمة على الحوار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك بهدف مساعدة المتعلّمين في تعلُّم مواد مختلفة.

وقالت الدكتورة إيكاترينا كوشمار: «نفخر بالحصول على الجائزة، ونشكر فريق جوائز جوجل للأبحاث الأكاديمية على تكريمهم ودعمهم لعملنا في هذا المجال. يهدف مشروعنا إلى تزويد الطلاب حول العالم بتقنيات معالجة اللغات الطبيعية لمساعدتهم على الاستفادة من الخدمات التعليمية من جهة، وإلى مساعدة المعلمين من جهة أخرى على التواصل مع الطلاب الذين يتعذّر عليهم الالتحاق بالتعليم التقليدي. فنحن نطمح إلى استحداث حلول متطورة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي تساهم في تحسين حياة المجتمعات».

وأضافت: «إنّ التقنيات الحديثة المتاحة لنا اليوم، مثل نماذج الذكاء الاصطناعي المتطوّرة والنماذج اللغوية الكبيرة، تتمتع بإمكانات هائلة.. وأمل أن نرى المعلمين والطلاب يستخدمون تقنياتنا في حياتهم اليومية، فهي تهدف إلى تحسين الأنظمة التعليمية ومساعدتهم على التعليم والتعلّم بسرعة وكفاءة وفاعلية أكبر».