عمار بن حميد: تحسين جودة التعليم وتنفيذ مبادرات تحقق التنمية

عجمان (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، اجتماع مجلس أمناء جامعة عجمان، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وأشاد سمو ولي عهد عجمان، خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر الجامعة، بجهود أعضاء المجلس، والإنجازات البارزة التي حققتها الجامعة بتقدمها ضمن تصنيفات الجامعات، وتصدرها تصنيفات على المستويين الوطني والدولي، بالإضافة إلى نيلها اعتمادات أكاديمية دولية مرموقة، ما يعكس جودة البرامج الأكاديمية بالجامعة، وتميزها.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن تحول جامعة عجمان إلى مؤسسة تعليمية غير ربحية، يمثل خطوة استراتيجية تسهم في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» و«رؤية عجمان 2030».

وأشار سموه إلى أن هذا التحول سيمكن الجامعة من تعزيز التميز الأكاديمي من خلال تطوير برامج تعليمية وبحثية مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل، ما يدعم استقرارها المالي ومشاريعها التعليمية.

وأضاف سموه: «ستتمكن الجامعة من تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة، من خلال رفع شراكاتها مع القطاعين العام والخاص، ما ينعكس إيجاباً على المجتمع بتحسين جودة التعليم، وتنفيذ مبادرات تحقق التنمية المستدامة والتقدم للمجتمع».

وخلال الاجتماع، اعتمد المجلس الموازنة السنوية للعام 2024-2025، كما اعتمد سياسة وإرشادات جمع التبرعات، واطّلع على التحديثات الخاصة باللجان الفرعية الدائمة التي تشمل لجان التواصل المجتمعي، والتدقيق المالي، والاستدامة المالية، بالإضافة إلى اعتماد لوائح الخريجين.