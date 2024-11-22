16 حديقة في العين تفوز بـ«العلم الأخضر»

العين (وام)

حصلت 16 حديقة من حدائق مدينة العين على جائزة العلم الأخضر العالمية 2024، منها 3 حدائق تشارك لأول مرة في الجائزة، كما تم تجديد الجائزة للحدائق التي شاركت في الأعوام الماضية وحافظت على استمرارية تميزها.

وتضم الحدائق التي تحصل على الجائزة لأول مرة حديقة ناهل والطوية والأمل، وحافظت كل من حدائق العيني والجاهلي والوادي والسلامات وأم غافة والوقن والظاهر والعامرة وآثار هيلي واحة العين وممشى عشارج على الجائزة للعام الثاني على التوالي.

وأقامت بلدية مدينة العين بهذه المناسبة حفلاً للإعلان عن الحدائق الفائزة لرفع شارة العلم الأخضر فيها، بحضور راشد المنعي مدير عام بلدية مدينة العين وعدد من المدراء التنفيذيين والمسؤولين.