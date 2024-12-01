عبد الله مهير الكتبي: في عيد الاتحاد نستعيد سيرة الآباء الرواد بناة الدولة

أكد معالي عبد الله مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، حفظهم الله جميعًا، ستمضي مسيرتنا الظافرة، حفاظًا على وحدة الكيان الاتحادي، وتعميقًا لروحه، وتمكينًا لإنسانه، وصونًا لما تحقّق من كسبٍ في المجالات كافة، واستشرافًا واعيًا للمستقبل. وأضاف معاليه في كلمته بمناسبة عيد الاتحاد" الـ 53 ، أنه في الذكرى الثالثة والخمسين لإعلان اتحادنا ورفع رايتنا وتأسيس دولتنا، نستعيد بالوفاءِ، سيرةَ الآباءِ الرواد صناع الاتحادِ، بناة الدولةِ، ونرفعُ الأكُفَ دعاءً وترحمًا على روحِ القائد المؤسسِ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،" طيب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسسين، ونُجدد العهد بأن نظلّ حماةً للقيم والمبادئ التي أرسوها، جندًا أوفياء للقيادة الرشيدة التي لم تدخر جهدًا من أجل رفع راية الوطن عاليةً، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لأبنائه والمقيمين به. وأوضح أن الإمارات تحوّلت خلال 53 عامًا، إلى دولة متقدمة، وجّهت كل إمكاناتها لتحسين الكفاءة ورفع الإنتاجية وتسريع الإنجازات، وزيادة التواصل مع المجتمع، إلى جانب حضورها النشط خارجيًا، عضوًا فاعلًا في المنظمات الدولية والإقليمية، ومشاركًا فاعلًا في نشر ثقافة السلام، وتعميق قيم التعاون والتكاتف، بناءً لمجتمع دولي، القائم على العدل والمصالح المشتركة روح التسامح. وقال، في هذا اليوم، نجدد العهد بالطاعة والولاء للقيادة الرشيدة، والتفاني في خدمة الوطن، وكل عام والإمارات بخير.