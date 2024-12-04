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علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي يزور دار القضاء في مدينة الشارقة

سلطان بن أحمد لدى زيارته دار القضاء (وام)
5 ديسمبر 2024 01:37

الشارقة (الاتحاد)

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زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، أمس، دار القضاء في مدينة الشارقة.
وكان في استقبال سموه فور وصوله، الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء، وأعضاء المجلس، الدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة، رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة.
وتجوّل سموه في مختلف أروقة دار القضاء، حيث اطلع على سير الأعمال في الدار في مختلف المحاكم والإدارات والأقسام، مستمعاً إلى شرحٍ حول ما تقدمه الدار من خدماتٍ قضائية ونيابية وعدلية متنوعة للمتعاملين، وجميع العاملين في الأجهزة القضائية، كما التقى سموه، خلال زيارته، أعضاء السلك القضائي والنيابي من القضاة، ووكلاء النيابة، حيث صافحهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهامهم العملية.
وتفقّد سمو رئيس مجلس القضاء، مركز سعادة المتعاملين، حيث تعرّف على الجهود المبذولة لتقديم أفضل الممارسات، والحرص على راحة المتعاملين في الحصول على الخدمات، وتطويرها بما يسهم في الارتقاء بكل ما تقدمه الدار من خدمات متنوعة.

المحاكم
كما زار سموه الأقسام والإدارات والمحاكم والدوائر كافة، بدرجاتها واختصاصاتها المختلفة الابتدائية، والاستئناف والمدنية، والتجارية، والجزائية، والجنح، والعمالية، والشرعية، والنيابة العامة، وغيرها، واطلع على ما تقدمه من خدماتٍ قضائية متنوعة، إلى جانب إدارة الطب الشرعي، وعدد من قاعات الخدمات والمكاتب الإدارية والخدمات المساندة.
وتعرّف سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، خلال الزيارة، على الجهود المبذولة، بالتعاون مع وزارة العدل والسلطات الاتحادية في التنسيق والتعاون، لإكمال المرحلة الانتقالية للمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، مع استمرار الخدمات القضائية بسلاسةٍ وتيسير دون توقف.

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