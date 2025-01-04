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علوم الدار

«الفارس الشهم 3» توزع طروداً غذائية على نازحي غزة

جهود إماراتية متواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين (من المصدر)
5 يناير 2025 01:07

غزة (الاتحاد)

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تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين. 
ووزعت عملية «الفارس الشهم 3»، أمس، طروداً غذائية على كافة الأسر النازحة في مخيم «أبو بكر الصديق» والبالغ عددهم 253 أسرة، لمساندتهم في ظل الأوضاع الصعبة في قطاع غزة، كما قامت بتقديم وجبات الطعام ضمن برنامج «تكيات الخير» في المحافظة الوسطى.
وأمس الأول، وزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» ملابس شتوية وطروداً صحية على طلاب مدرسة «الأوائل» في مخيمات النزوح، لدعم الأطفال في مواجهة فصل الشتاء القاسي، وتوفير احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.
كما وزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» طروداً غذائية على كافة العائلات النازحة في مخيم «إيواء الزكاة» بمنطقة دير البلح البالغ عددها 230 عائلة لمساندتهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها. 
كما وزع متطوعو «الفارس الشهم 3» طروداً غذائية على الأسر النازحة في مخيم «المراد» بالمنتزه الإقليمي في مدينة خان يونس، والبالغ عددها 112 أسرة، لمساندتهم في ظل الظروف الصعبة.
كما تم توزيع مساعدات غذائية على أهالي مخيم «بسمة أمل» البالغ عددها 112 أسرة، لمساندتهم في ظل الظروف الصعبة التي تواجههم.
وفي السياق، نفذت دولة الإمارات عبر عملية «الفارس الشهم 3» مبادرة لدعم مرضى الكلى في مستشفى «شهداء الأقصى»، وسط قطاع غزة.
وتأتي هذه المبادرات ضمن سلسلة من الأنشطة الإنسانية التي تستهدف تحسين ظروف الحياة للنازحين في قطاع غزة، إذ تواصل عملية «الفارس الشهم 3» تقديم الدعم والمساعدة للعديد من الأسر المتضررة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان تلك المناطق.

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