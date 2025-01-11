الأحد 12 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر أفراح الظاهري والمهيري في العين

نهيان بن مبارك خلال الحفل (وام)
12 يناير 2025 01:23

العين (وام)

أخبار ذات صلة
17 موقعاً للشواء لزوار الحدائق العامة في العين
محمد بن راشد يحضر أفراح العامري وآل بومهير

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد علي بن حرمل الظاهري، بمناسبة زفاف نجله سعيد على كريمة شيبان محمد شيبان المهيري. حضر الحفل، الذي أقيم في مجلس مريفيعة في مدينة العين، جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.
 وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.
 وأعرب ذوو العريسين عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة، وشكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لمشاركته أفراحهم ومناسباتهم التي زادتها سعادة، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.
تخلل حفل الاستقبال عروض من الفنون الشعبية الإماراتية، واللوحات التراثية والأهازيج.

نهيان بن مبارك
أفراح الظاهري
أفراح المهيري
العين
آخر الأخبار
تاكر كارلسون خلال جلسة ضمن قمة المليار متابع
علوم الدار
الكاتب الأميركي تاكر كارلسون: لم ألتقِ بقائد يشبه محمد بن زايد في حكمته وتواضعه
11 يناير 2025
جانب من توزيع كسوة الشتاء على أطفال غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل دعمها الإنساني للنازحين في غزة
اليوم 01:24
أطفال يصطفون لإعادة إمدادهم بالمياه في مخيم مؤقت للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
نقص الوقود يشل عمليات الإطفاء والإنقاذ في غزة
اليوم 01:24
شاب يقف قرب موقع تعرض للقصف في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مباحثات قطرية أميركية حول  جهود وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:24
طفل يحمل كرتونة مساعدات مقدمة من «الأونروا» في دير البلح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأونروا: أرشفة تاريخ اللاجئين الفلسطينيين
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©