«مقر المؤثرين» و«ميتا» يطلقان برنامج «صناع المحتوى الهادف»

دبي (وام)

أعلن مقر المؤثرين في الإمارات، المركز الدولي الأول من نوعه على مستوى العالم، وشركة «ميتا»، إطلاق برنامج «صناع المحتوى الهادف»، عبر شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم وتمكين صناع المحتوى في المنطقة، لإنتاج ونشر محتوى هادف وذي قيمة عالية وينشر الإيجابية في المجتمعات على منصتي «إنستغرام» و«فيسبوك».

وتجسد هذه الشراكة الاستراتيجية، الجهود المتواصلة لدولة الإمارات في تعزيز التأثير الإيجابي لمحتوى الإعلام الرقمي على تنمية المجتمعات، وبما يرسخ المكانة المتنامية للدولة عاصمة للاقتصاد الإبداعي وصناعة المحتوى.

وتم الإعلان عن إطلاق البرنامج، الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، في جناح منصة «إنستغرام هب» في قمة المليار متابع، والتي اكتسبت زخماً كبيراً في نسختها الثالثة بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى وأكثر من 420 متحدثاً من أبرز المؤثرين والخبراء في العالم، وإطلاقها أكبر وأغلى جائزة عالمية لصناع المحتوى الهادف بقيمة مليون دولار، وبرنامج الاستثمار مع صناع المحتوى المحتوى «One Billion Pitches»، حيث نجحت في جمع أكثر من 10 صناديق استثمارية بقيمة 50 مليون درهم لدعم صناع المحتوى.

واختارت شركة «ميتا» إطلاق هذا البرنامج من الإمارات، بالشراكة مع «مقر المؤثرين»، للدور الريادي الذي تتفرد به الدولة في تشكيل مستقبل الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى واقتصاد هذا القطاع المتنامي، إضافة إلى مكانة الدولة كوجهة جاذبة للمؤثرين وصناع المحتوى وما توفره لهم من بيئات داعمة، وما تتميز به من بيئة حاضنة لكافة ثقافات العالم، مع تواجد أكثر من 195 جنسية تعيش وتعمل على أرض الإمارات بانسجام واحترام.

وقالت مون باز، رئيسة الشراكات العالمية في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، -«ميتا»: «إن الشراكة الاستراتيجية مع مقر المؤثرين في دبي، خطوة غاية في الأهمية، لأنها تأتي في إطار رسالة مشتركة نسعى من خلالها معاً إلى دعم وتمكين انتشار المحتوى الذي يبث التأثير الإيجابي في تنمية المجتمعات.. هدفنا اليوم هو إعطاء دفعة قوية لصناع المحتوى المبدعين والقادرين على إنتاج محتوى هادف وأصلي ومبتكر، وتوسيع انتشار هذا النوع من المحتوى عبر تزويد أصحابه بكل إمكانيات الوصول إلى الجمهور والاستمرارية، وإبراز جهودهم الاستثنائية وإبداعاتهم، وزيادة قدراتهم ومعارفهم حول أفضل المعايير والأدوات التي تحقق لمحتواهم الهادف الجاذبية والنجاح والانتشار».

وأكدت أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً رئيسياً يجمع المؤثرين وصناع المحتوى وجميع أطراف اقتصاد هذه الصناعة، وتأثير قمة المليار متابع بات واضحاً في مضاعفة هذا الدور؛ ولذلك فإن التواجد هنا والانطلاق من خلال هذا الحدث وبالشراكة مع مقر المؤثرين، ببرامج نوعية لها غايات إيجابية في تمكين المحتوى الهادف والمتنوع في مختلف المجالات، يحمل أهمية خاصة لنا، حيث يعزز حضورنا هنا الوصول والشراكة مع صناع المحتوى، ممن يبذلون جهوداً مميزة لتقديم أعمال وإبداعات هادفة.

وأكدت عالية الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع، أن دولة الإمارات تقود اليوم دوراً محورياً في تشكيل توجهات الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى ومستقبل اقتصاد هذا المجال الحيوي الذي يشهد تنامياً وتطوراً متسارعاً، والإمارات هدفها في المقام الأول أن ترسخ قطاعاً قوياً في المنطقة في هذا المجال، كما أن الإمارات تهدف انطلاقاً من رسالتها الحضارية إلى تمكين هذا القطاع من خدمة أهداف إيجابية في تنمية المجتمعات عبر دعم المحتوى الهادف، بدءاً من تعزيز قدرات صناع المحتوى الهادف وتوسيع انتشارهم، وتسهيل عملية وصولهم إلى قاعدة أوسع من الجمهور.

وقالت: «من هنا تأتي شراكتنا الاستراتيجية في مقر المؤثرين مع شركة ميتا لإطلاق برنامج صناع المحتوى الهادف في سبيل تحقيق هذه الرسالة وتحفيز جهود وإبداعات صناع المحتوى ممن يتبنون مختلف القضايا التي تهم المجتمعات». وأضافت أن هذا البرنامج، وغيره من الشراكات الاستراتيجية، يظهر الدور الكبير المنتظر لمقر المؤثرين في خلق تأثير حاسم في توجهات صناعة المحتوى، وتمكين المبدعين وصناع المحتوى، وترسيخ تحول إيجابي في محتوى الإعلام الرقمي الذي أزاح الإعلام التقليدي عن مكانته ليكون صاحب الكلمة الفصل في القضايا والقيم التي تتبناها المجتمعات، وبما ينعكس على مستقبل هذه المجتمعات وتقدمها وازدهارها.

وقالت إن شركة «ميتا» تشاركنا اليوم، عبر حضورها القوي في النسخة الثالثة من قمة المليار متابع التي تأتي هذا العام تحت شعار «المحتوى الهادف»، الرؤى بضرورة دعم صناعة المحتوى الهادف ومبدعيه وتعزيز انتشاره، ومن خلال شراكتها الاستراتيجية معنا اليوم تقدم مساندة نعتز بها لتوجهاتنا في تحفيز صناع المحتوى على تبني رسالة نبيلة وسامية في رفع جودة حياة المجتمعات، وتمكين الإنسان وتعزيز الأمل بالمستقبل عند الجميع، فنحن نؤمن بأن صناعة المحتوى الهادف قادرة على إحداث فارق نوعي في هذه القضايا.